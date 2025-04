W tym miesiącu pojawiło się na rynku sporo nowości kosmetycznych. Spośród wszystkiego, co do nas dotarło, wybrałyśmy 5 kosmetyków, które warto wypróbować. Wśród nich znajdziecie "magiczną" szminkę zmieniającą kolor i bajecznie pachnący mus do mycia ciała.

1. Błyszczyk do ust Oh My Gloss! Oil Tint Rimmel, cena, ok. 22,99 zł

W ofercie marki Rimmel pojawiły się nowe błyszczyki do ust Oh My Gloss! Oli Tint. Jest to nowa wersja dobrze znanego i lubianego przez miliony kobiet na całym świecie produktu.

Nowa, bogata formuła to niesamowity mix pielęgnujących olejków z intensywnymi i soczystymi kolorami. Teraz możesz się cieszyć kuszącym połyskiem, nawilżeniem i zmysłowymi kolorami. Lekka konsystencja błyszczyków nie skleja ust, a produkt utrzymuje się do 6 godzin.

2. Żel micelarny z węglem aktywnym Marion, cena, ok. 8,80 zł

Żel usuwa pozostałości makijażu i wszelkie zanieczyszczenia. Innowacyjna formuła zawiera naturalny aktywny węgiel zamknięty w mikrokapsułkach, który uwalnia się podczas aplikacji i absorbuje toksyny oraz zanieczyszczenia z powierzchni skóry.

3. Pomadka do ust zmieniająca kolor Bell, cena, ok. 8,99 zł

Magiczna pomadka o intensywnie niebieskim (jest jeszcze zielona) kolorze sztyftu. Po nałożeniu zmienia kolor na delikatny odcień różu w zależności od naturalnego koloru ust. Formuła barwi naskórek, dzięki czemu kolor na ustach jest trwały i wygląda naturalnie.

Pomadka daje uczucie komfortu, wygładza usta i nie wypływa poza ich kontur.

4. Mus do mycia ciała cytryna i moringa Nivea, cena, ok. 11 zł

Limitowana edycja lekkich jak piórko pianek do mycia ciała to zmysłowa uczta dla ciała. Mus delikatnie otula skórę i sprawia, że jest gładka jak jedwab. Pachnie soczystymi cytrynami i aromatycznym drzewem moringa.

Nowoczesna formuła sprawia , że kosmetyk jest znacznie bardziej wydajny niż tradycyjne żele pod prysznic.

5. Szampon do włosów Hydra Fresh Fructis, cena, ok. 10,99 zł

Najnowszy szampon do włosów Hydra Fresh Fructis został stworzony z myślą o włosach przetłuszczających się z suchymi końcówkami. Kosmetyk jest oparty na wodzie kokosowej, która ma właściwości antyseptyczne, oczyszczające skórę głowy i nawilżające końcówki.

Po ich zastosowaniu włosy stają się widocznie zdrowsze, łatwe do rozczesywania, lekkie i miękkie od nasady aż po same końce.

