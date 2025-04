Oficjalny początek wakacji już za kilka dni. To również najwyższa pora, aby pomyśleć jakie kosmetyki zabrać ze sobą na wakacyjny wyjazd. Jakie produkty są niezbędne, a bez jakich można sobie poradzić?

Kosmetyczny niezbędnik na lato 2016

Pierwsze do kosmetyczki powinny trafić produkty przeciwsłoneczne. Najlepiej z wysokim filtrem, min. 30 SPF. Warto zwrócić uwagę, jaki filtr jest w kosmetykach - mineralny czy chemiczny. Mineralny można nakładać zaraz przed wyjście na słońce, bo działa jak lustro, czyli odbija promienie słoneczne. Chemiczny należy nakładać ok. 20-30 minut przed ekspozycją na słońce - on pochłania promienie słoneczne, dlatego musi wsiąknąć w skórę.

W czasie wakacji warto mieć pod ręką balsam po opalaniu, przyda się, gdy przesadzicie ze słońcem. Proponujemy wybrać kosmetyk z połyskującymi z drobinkami, które pięknie podkreśla opaleniznę. Nie można jednak zapominać o włosach - słońce i słona woda bardzo je wysuszają. Kosmetyki do włosów chroniące przed szkodliwym działaniem słońca zawierają filtry UV i mają właściwości regenerujące.

Latem tradycyjne perfumy warto zamienić na delikatne mgiełki do ciała. Najlepiej szukać produktów bez alkoholu - w miejscach aplikacji perfum z alkoholem (po intensywnej ekspozycji na słońce) mogą powstawać przebarwienia.

Dobrze również zrezygnować z tradycyjnych podkładów. Lepiej sprawdzą się kremy BB lub CC. Mają lżejszą konsystencję i właściwości nawilżające. W czasie wakacji tradycyjny tusz warto zamienić na wodoodporny, a policzki musnąć jedynie kosmetykiem rozświetlającym. Im mniej makijażu tym lepiej!

