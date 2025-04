Korektor Mastertouch Max Factor, cena, ok. 42,99 zł

Korektor i rozświetlacz 2w1 Match Perfection Rimmel, cena, ok. 29,99 zł

Korektor rozświetlający Dr Irena Eris, cena, ok. 59 zł

Rozświetlający korektor Touche Eclat Yves Saint Laurent, cena, ok. 165 zł

Korektor rozświetlający Sephora, cena, ok. 59 zł

Korektor Naked Skin Urban Decay, cena, ok. 115 zł

Korektor Healthy Mix Bourjois, cena, ok. 45,99 zł

8 z 9

fot. Materiały prasowe

Korektor i rozświetlacz Lift Me Up 3w1 Astor, cena, ok. 33,99 zł