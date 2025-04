Cienie pod oczami, drobne krostki i przebarwienia - te problemy dotyczą większości z nas. W sytuacjach, gdy natychmiast musimy wyglądać doskonale kryjący korektor jest na wagę złota.

Jednym z najpopularniejszych i najlepszych drogeryjnych korektorów jest Infallible More Than Concealer od marki L'Oreal. Tylko teraz kupisz go za 25,59 zł (jego regularna cena to 63,99 zł). Mega promocja na makijaż trwa do 31 października i obowiązuje zarówno w drogeriach stacjonarnych jak i online.

Korektor Infallible More Than Concealer L'Oreal w mega promocji w Rossmannie

To bez wątpienia korektor do zadań specjalnych - jest w stanie zakamuflować wszystkie niedoskonałości - cienie pod oczami, krostki, pryszcze, przebarwienia. Za co jeszcze go kochamy? Ten intensywnie kryjący korektor utrzymuje się na skórze nawet do 24 godzin.

Korektor ma bardzo gęstą konsystencję, dzięki czemu mocno kryje i sprawia, że wszelkie niedoskonałości znikają. Jego ogromną zaletą jest to, że nie wysusza skóry, nie wchodzi w załamania - pomimo doskonałego krycia jest niewyczuwalny na twarzy.

Ma duży, wygodny aplikator w formie gąbeczki, który dozuje odpowiednią ilość produktu. Formuła korektora idealnie wtapia w skórę. Kosmetyk jest bardzo wydajny - opakowanie w powodzeniem wystarcza na 4 miesiące regularnego używania - wystarczy niewielka ilość produktu, aby zakryć niedoskonałości.

Korektor dostępny jest w 9 odcieniach: 320 Porcelain, 322 Ivory, 323 Fawn, 324 Oatmeal, 325 Bisque, 327 Cashmere, 328 Biscuit, 330 Pecan, 333 Cedar, 336 Toffee. Każdy z nich idealnie dopasowuje się do koloru cery.

Korektor do twarzy to doskonałe uzupełnienie podkładu - jeśli nadal szukasz ideału, sięgnij po True Match od L'Oreal - to jeden z najczęściej polecanych przez Polki fluidów!

Nasze zachwyty nad korektorem potwierdzają również wizażanki. Doceniają go przede wszystkim za doskonałe krycie i bogatą gamę kolorystyczną.

To co robi ten korektor to czysta magia. Mam bardzo duże zasinienia i widoczną dolinie łez. Ten korektor zakrywa je praktycznie całkowicie i odbija światło tak, że bruzda jest właściwie niewidoczna. Nadaje się też do rozjaśniania strategicznych partii twarzy. Nie jest suchy, nie uczula. Łatwo się rozprowadza i wydaje się dość wydajny. Trzeba uważać by nie przesadzić z ilością.

Korektor More Than Concealer jest świetny. Ma niesamowite krycie, przy czym nie obciąża ani nie przesusza strefy pod oczami. Konsystencja jest kremowa, bardzo dobrze się rozprowadza i nie podkreśla załamań czy zmarszczek. Odcienie są przemyślane, każdy znajdzie coś dla siebie. Jest dużo jasnych odcieni, nawet znajdziemy wręcz biały odcień, za co duży plus. Jednak trzeba pamiętać, że jest to korektor zastygający, więc trzeba z nim szybko pracować.

