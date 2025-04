Jak już pewnie wiecie, uwielbiamy azjatyckie kosmetyki! Szczególnie te, które pochodzą z Korei. Na pierwszy rzut oka tylko ładnie wyglądają, ale tak naprawdę to świetnej jakości produkty, które potrafią zdziałać cuda. Nie bez powodu Azjatki mogą pochwalić się tak olśniewającą cerą.

W naszym wiosennym zestawieniu znajdziecie genialne kremy BB, które doskonale ujednolicają koloryt cery, a do tego ją pielęgnują. Oprócz nich tinty do ust idealne na upały, róże do policzków, paletę do konturowania i truskawkowy peeling do ciała!

Azjatyckie kosmetyki możecie kupić głównie w drogeriach internetowych, a od połowy kwietnia dostaniecie je również w perfumeriach Sephora.

