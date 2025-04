Poprzedni rok upłynął nam pod znakiem elektryzującej fuksji, czyli Radiant Orchid. W 2013 najbardziej pożądanym kolorem był Emerald Green, czyli ciemna zieleń z odrobiną niebieskości. A jaki kolor będzie najmodniejszy w 2015 roku? Poznajcie odcień Marsala.

Kolor roku 2015 według Pantone

Co charakteryzuje kolor Marsala? To coś pomiędzy brązem a bordo, koniecznie lekko przybrudzony i przyszarzały. W naszej galerii znajdziecie kosmetyki do makijażu z najmodniejszym według Pantone kolorze na rok 2015. Podobają Wam się? My jesteśmy zachwycone!

