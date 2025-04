Każda nowa kolekcja marki Sephora jest po prostu zachwycająca! Pomijając świetną jakoś i dosyć przystępne ceny, na te kosmetyki po prostu chce się patrzeć.

Reklama

W wiosenno-letniej kolekcji znajdziecie dobrze wszystkim znane płyny do kąpieli, mydełka, balsamy do ciała i kremy do rąk w odmienionych, bardziej kolorowych opakowaniach. Wśród makijażowych propozycji pojawią się nowe wzory naklejek i nowe kolory lakierów do paznokci, bajecznie kolorowe cienie do powiek, szminki, bronzery, róże i rozświetlacze. Zresztą, zobaczcie same!



Reklama



Więcej o kosmetykach:

Kosmetyki poprawiające wygląd skóry

Hit na wiosnę! Róże w kremie

Najnowsza kolekcja lakierów do paznokci