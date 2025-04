Kylie Jenner oraz dyrektor kreatywny Balmain - Olivier Rousteing postanowili stworzyć linię kosmetyków kolorowych, która swoją premierę będzie miała podczas pokazu marki na Paryskim Tygodniu Mody 2019 i zostanie wykorzystana w makijażu modelek prezentujących kolekcję.

Ale ich plany nie pojawiły się z dnia na dzień. Pomysł kiełkował już od zeszłego roku.

Jaka będzie kolekcja Kylie Jenner i Balmain?

Ta limitowana kolekcja ma być połączeniem osobowości oraz wizji gwiazdy i projektanta. Każdy, kto ją nosi, ma się czuć piękny i autentyczny.

Opakowania inspirowane są awangardowym różowym kombinezonem Balmain, który Kylie Jenner miała na sobie podczas tegorocznego rozdania nagród Grammy.

Stworzona przez nas kolekcja jest pełna naprawdę pięknych odcieni, które można ze sobą łączyć i dopasowywać, aby stworzyć każdy makijaż - od mocnego wyglądu na wybiegu, po delikatny i modny glam. - napisała Kylie Jenner na swoim Instagramie.

Kolekcja Kylie Jenner zadebiutuje 27 września na pokazie Balmain podczas Paris Fashion Week, gdzie Kylie będzie również dyrektorem artystycznym makijażu. Tego dnia trafi również do sprzedaży!

Paryż, to zawsze dobry pomysł na zaskakiwanie! - dodała.

Co znajdziemy w kolekcji?

Linia składa się z trzech produktów: palety Kyshadow, błyszczyka do ust High Gloss i zestawu matowej pomadki z konturówką Matte Lip Kit.

Po zdjęciach promujących kolekcję możemy spodziewać się neonowych kolorów połączonych z mnóstwem iskrzącego brokatu!

Ceny wahają się między 16 $ (ok. 55 zł) do 42 $ (ok. 190 zł). Kosmetyki będzie można kupić w zestawie lub osobno w sklepie online www.kyliecosmetics.com.

