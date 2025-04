Wiemy, że jest dopiero październik. Wiemy, że do świąt zostały ponad dwa miesiące. Wiemy też, że większość z was wraca jeszcze myślami do wakacji, które skończyły się dopiero co.

Nie przeszkadza nam to jednak w pisaniu o świętach. Nic nie poradzimy na to, że przez cały rok czekamy na nie z utęsknieniem i gdy tylko pojawią się pierwsze świąteczne produkty na sklepowych półkach, pędzimy je oglądać. Zazwyczaj najszybsze są w tym marki kosmetyczne. W perfumeriach już można znaleźć pierwsze bożonarodzeniowe zestawy idealne dla mamy, siostry czy przyjaciółki.

Co jest w nich takiego wyjątkowego? Przede wszystkim to jak wyglądają. Która z nas nie chciałaby mieć w torebce przepięknej palety do makijażu czy świątecznej edycji ukochanego beauty blendera? Takie zestawy mają jeszcze jeden plus - zazwyczaj po prostu opłaca się je kupować.