To jedna z najbardziej pożądanych kolekcji tego sezonu! Karl Lagerfeld wspólnie z japońską marką shu uemura zaprojektował kolekcję, której motywem przewodnim jest jego ukochana kotka Choupette. W skład kolekcji o nazwie "Shupette" wchodzą cienie do powiek, róże do policzków, pudry, sztuczne rzęsy i olejki do ciała. Wszystko w pięknych opakowaniach z wizerunkiem słodkiego zwierzaka.

Warto przypomnieć, że to już druga kolekcja Karla Lagerfelda inspirowana tym samym motywem. Wcześniej pojawiła się linia ubrań i dodatków. Jesteśmy bardzo ciekawe co będzie następne. Może perfumy?

Kosmetyki z linii "Shupette" możecie kupić na stronie marki albo na net-a-porter.com.

Tanie kosmetyki na jesień - ceny od 10 zł!

Nasze ulubione palety do makijażu

Najnowsze perfumy na jesień 2014

1 z 7 Paleta cieni do powiek i szminek Karl Lagerfeld for shu uemura, cena ok. 390 zł

2 z 7 Paleta cieni do powiek Karl Lagerfeld for shu uemura, cena ok. 130 zł

3 z 7 Olejek do twarzy Karl Lagerfeld for shu uemura, cena ok. 390 zł

4 z 7 Róż do policzków Karl Lagerfeld for shu uemura, cena ok. 80 zł

5 z 7 Sztuczne rzęsy Karl Lagerfeld for shu uemura, cena ok. 90 zł

6 z 7 Paleta szminek do ust Karl Lagerfeld for shu uemura, cena ok. 130 zł