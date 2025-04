Po ostatniej wielkiej promocji na makijaż sięgającej obniżek aż do -55%, Rossmann wcale nie zwalnia tempa. W drogeriach można teraz kupić kosmetyki kolorowe tańsze o niemal połowę!

Promocje w Rossmannie na makijaż czerwiec 2020

Przecenione są wszystkie kategorie kosmetyków do makijażu: podkłady, tusze do rzęs, pudry, rozświetlacze i bronzery, bazy pod makijaż, szminki, błyszczyki, korektory, cienie do powiek, produkty do brwi oraz lakiery i odżywki do paznokci.

Udział w promocji biorą takie marki jak: Maybelline, Bourjois, Wibo, L'Oreal, Max Factor, Rimmel, Eveline, Sinskin, Revolution Pro, Miss Sporty, PUPA, Lovely i wiele innych.

Olbrzymią zaletą mniejszych akcji promocyjnych jest dostępność produktów - są jeszcze na półkach i brak tłumów - co oznacza jedno - bardziej komfortowe zakupy.

Co warto kupić - podkłady i kremy BB

podkład Radiant Lift Max Factor przeceniony z 66,99 zł na 36,99 zł,

podkład Always Fabulous Bourjois przeceniony z 71,99 zł na 39,99 zł,

krem BB Healthy Mix Bourjois przeceniony z 57,99 zł na 31,99 zł,

krem BB Perfect Cover Misha przeceniony z 34,99 zł na 18,99 zł,

podkład Super Stay 24 h Maybelline przeceniony z 45,99 zł na 30,99 zł.

Co warto kupić - tusze do rzęs

tusz The Colossal Volume Maybelline przeceniony z 37,99 zł na 25,99 zł,

tusz do rzęs False Lash Xfibre L'Oreal przeceniony z 70,99 zł na 47,99 zł,

tusz do rzęs Fabulous Lash Miss Sporty przeceniony z 10,99 zł na 6,99 zł,

tusz do rzęs Maxi Volume PUPA przeceniony z 71,99 zł na 21,99 zł,

tusz do rzęs Oh Oui Bourjois przeceniony z 57,99 zł na 31,99 zł.

Co warto kupić - rozświetlacze, róże i bronzery

róż do policzków Melon Dollar Baby L'Oreal przeceniony z 60,99 zł na 40,99 zł,

paleta rozświetlaczy Revolution Pro przecenioną z 30,99 zł na 20,99 zł,

rozświetlacz Flawless Goddess Wibo przeceniony z 34,99 zł na 23,99 zł,

paleta metalicznych rozświetlaczy I Choose to Dream On Wibo przeceniona z 45,99 zł na 30,99 zł,

bronzer Back to Bronze L'Oreal przeceniony z 62,99 zł na 42,99 zł.

Większość z wymienionych promocji potrwa do 15 czerwca 2020 r. Niemal wszystkie produkty można kupić również w drogerii online.

