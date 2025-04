Perfumerie Sephora przygotowały kolejną akcję rabatową dla swoich klientów. Tym razem wszystkie kosmetyki do makijażu: podkłady, pudry, róże, bronzery, korektory, szminki, błyszczyki, tusze do rzęs, lakiery do paznokci kupisz taniej o 20%!

Promocja na makijaż -20% w Sephorze

Udział w promocji biorą takie marki jak: Givenchy, Clinique, Smashbox, Estee Lauder, Benefit, Hourglass, Natasha Denona, Too Faced, Make Up Forever, Milk Makeup, YSL i wiele innych.

Z promocji wyłączone są marki: Phlov by Anna Lewandowska, Huda Beauty, Fenty Beauty by Rihanna, Anastasia Beverly Hill, Zoeva, Pat& Rub, Kayali, Tarte, Tata Harper, Sephora Collection, Sephora Favourites, Wishful.

Oferta promocyjna nie łączy się z innymi promocjami przeprowadzanymi w perfumerii online sephora.pl – w tym rabatami, kuponami, ofertami specjalnymi.

fot: Materiały prasowe

Kod rabatowy nie nalicza się również przy zakupie produktów charytatywnych z akcji na rzecz fundacji SIEPOMAGA, zapachów w nowych niższych cenach, kart upominkowych oraz usług.

Co warto kupić w czasie promocji Sephora?

podkład Double Wear Estee Lauder, cena 189 zł,

paletę rozświetlającą Hourglass, cena 275 zł,

paletę cieni do powiek Diamond&Blush Natasha Denona, cena 389 zł,

zmywacz do paznokci w kremie The Sign Tribe, cena 39 zł,

lakier do paznokci YSL, cena 119 zł,

puder brązujący Hoola Benefit, cena 159 zł,

krem BB z żeń-szeniem Erborian, cena 189 zł,

korektor pod oczy NARS, cena 152 zł.

Promocja trwa od 24 do 27 kwietnia 2020 r.

Jak skorzystać z promocji?

Musisz zrobić zakupy za minimum 149 złotych i wpisać kod MAKEUPDAY. Promocja naliczy się automatycznie w koszyku.

Dostawa jest za darmo powyżej 49 złotych. Do każdego zamówienia otrzymasz od 3 do 5 próbek.

