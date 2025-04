Klorane - Istota botaniki

Eko, bio, zero waste – to najczęściej powtarzane hasła minionego roku. Teraz na topie są marki, które naprawdę dbają planetę. To wspaniale, bo najwyższy czas zatroszczyć się o to, co łączy nas wszystkich i rozsądniej wybierać to, co naprawdę dobre.