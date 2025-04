Luksusowe składniki w kremach do twarzy, balsamach do ciała czy maskach do włosów nikogo już nie dziwią. Tym który świętuje teraz swój wielki powrót jest kawior. Jak działa? Kawior to bogate źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych i aminokwasów, które regenerują barierę ochronną naskórka, umożliwiają wnikanie białek i enzymów. Zwiększają przyswajanie witaminy A pobudzającej naskórek do odnowy.

Kawior dostarcza niezbędnych do odnowy skóry mikroelementów (m.in. cynku, jodu), a także białek, które poprawiają jędrność skóry i witamin (A, D, E) zwalczających wolne rodniki przyśpieszające starzenie się komórek. Kosmetyki z kawiorem idealnie nadają się dla dojrzałej skóry jak i tej suchej, zmęczonej i pozbawionej blasku.

