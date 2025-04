Takie kampanie będziemy wspierały zawsze, bo uważamy, że okrucieństwo na świecie powinno zwalczać się przy każdej nadarzającej się ku temu sposobności.

Brytyjska marka The Body Shop jest pierwszą, globalną marką branży beauty, która walczyła przeciwko testom na zwierzętach. Przez ostatnie trzy dekady współpracowała ze swoimi partnerami Cruelty Free International, a wspólne wysiłki doprowadziły do zakazu testów na zwierzętach w Unii Europejskiej w 2013 roku.

Niestety. Pomimo dostępności wiarygodnych alternatyw, miliony zwierząt wciąż cierpi. Cruelty Free International szacuje, że każdego roku, ponad 500 000 zwierząt jest wykorzystywanych do kosmetycznych testów. Testowanie na zwierzętach jest wciąż światowym problemem - ponad 80% krajów nadal nie ma żadnych ustaw przeciwko testowaniu kosmetyków i ich składników.

fot. materiały prasowe The Body Shop

Marka The Body Shop rozpoczyna światową kampanię, aby te procedury uprościć i stworzyć jedną, międzynarodową konwencję.

Nowa kampania The Body Shop i Cruelty Free International - "Forever Against Animal Testing" (Na zawsze przeciwko testom na zwierzętach) wzywa do zakazu - poprzez Konwencję ONZ - testowania na zwierzętach produktów kosmetycznych i ich składników, wszędzie i na zawsze.

The Body Shop, we współpracy z wieloma organizacjami, pragnie zatrzymać wszystkie kosmetyczne testy na zwierzętach - zarówno produktów, jak i ich składników – w każdym kraju, na każdym kontynencie, na zawsze.

Petycję możesz podpisać na www.thebodyshop.com

fot. materiały prasowe The Body Shop

The Body Shop z pasją wierzy, że żadne zwierzę nie powinno być krzywdzone w imię branży kosmetycznej oraz, że testy na zwierzętach są przestarzałe, okrutne i niepotrzebne. To dlatego współpracujemy z Cruelty Free International w przeprowadzeniu największej i najbardziej ambitnej kampanii dążącej do zakazu wykorzystywania zwierząt w testach kosmetyków i ich składników.

Cruelty Free International jest czołową organizacją pracującą nad stworzeniem świata, w którym nikt nie wierzy, że potrzebujemy eksperymentować na zwierzętach. Jest to jedna z najdłużej działających i najbardziej szanowanych organizacji chroniących zwierzęta. Uznawana za autorytet w sprawie problemu testowania na zwierzętach. Cruelty Free International bada i ujawnia realia życia zwierząt w laboratoriach, rzuca wyzwania osobom decyzyjnym, by zmienić traktowanie zwierząt na lepsze i promuje lepszą moralnie naukę oraz życie wolne od okrucieństwa.

