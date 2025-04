Wszystkie wiemy, że kalendarze adwentowe świetnie umilają odliczanie czasu do świąt Bożego Narodzenia. A co powiecie na kalendarze, które zamiast ukrytych w okienkach czekoladek mają kosmetyki? My uważamy, że to doskonałe rozwiązanie!

Warto zacząć rozglądać się za nimi już teraz, bo gdy tylko się pojawią znikają z półek w mgnieniu oka! Dlaczego? Przecież każda z nas lubi poznawać nowe kosmetyki - co wcale nie oznacza, że chce kupować pełnowymiarowe produkty. W adwentowych kalendarzach znajdziecie miniaturki najlepszych kosmetyków, które znajdują się w ofercie konkretnej marki. My w planach mamy zakup zestawu od Benefit i Ciate!

