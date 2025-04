Pamiętasz, jak będąc dzieckiem, każdego grudniowego poranka odkrywałaś pyszną czekoladkę, odliczając w ten sposób dni do świąt? To teraz pomyśl, że zamiast słodyczy, czeka na ciebie nowy kosmetyk do pielęgnacji lub makijażu: np. tusz do rzęs, pomadka, luksusowy krem do twarzy, serum lub perfumy. Takie oczekiwanie na święta jest jeszcze bardziej magiczne.

Co roku marki kosmetyczne rozpieszczają nas swoimi propozycjami kalendarzy adwentowych. Wybór mamy nieograniczony, dlatego, aby ułatwić ci zadanie, wybrałyśmy 5 najlepszych, które wypełnione są po brzegi niezwykłymi mini prezentami. Idealne nie tylko dla nas samych, ale też świetnie sprawdzą się jako podarunek dla bliskiej osoby.

Z kalendarzem adwentowym od The Body Shop od 1 grudnia, aż do Wigilii, będziesz odkrywała małe, pachnące cudo. Magiczne szufladki skrywają 24 kosmetyki do pielęgnacji ciała, twarzy i włosów. Znajdziesz w nim nie tylko wersje podróżne, ale również pełnowymiarowe produkty, m.in. kremowy żel pod prysznic Shea 60 ml, krem do rąk British Rose 30 ml, maseczkę w płachcie z witaminą C oraz kokosowy płyn do kąpieli 28g.

fot. Kalendarz adwentowy premium, The Body Shop, cena: 449, 90 zł/materiały prasowe

Kalendarz adwentowy Sephora Collection pokocha każda z nas. Ukryte są w nim kultowe produkty do pielęgnacji i makijażu, a także przydatne akcesoria: m.in. eyeliner w pisaku, róż do policzków Colourful, tusz do rzęs Big by definition, krem intensywnie nawilżający na dzień i kwarcowy roller. Lista jest naprawdę imponująca, dlatego to prawdziwy test na cierpliwość ;)

fot. Kalendarz adwentowy Sephora Collection, cena: 299 zł/materiały prasowe

Magię świat poczujemy też z kalendarzem adwentowym od marki Rituals. Wyjątkowa, stylowa choinka skrywa w sobie najlepsze kosmetyki do pielęgnacji ciała i włosów oraz miniatury kuszących zapachów.

fot. Kalendarz adwentowy The Ritual Of Advent, RITUALS, cena: 319 zł/materiały prasowe

Jeśli jesteś fanką makijażu, nie możesz przegapić tegorocznej edycji kalendarza adwentowego od Make up Revolution. W każdym okienku ukryty jest mały upominek na miły początek dnia. Odkryjesz w nim m.in. paletę cieni do powiek, pomadkę do ust, żel do brwi oraz akcesoria do malowania.

fot. Kalendarz adwentowy You Are The Revolution, Makeup Revolution, cena: ok. 225 zł/materiały prasowe

Podaruj sobie odrobinę luksusu i dodaj do koszyka kalendarz adwentowy od marki MAC, który mieści aż 24 makijażowych bohaterów. Zapewnią ci niesamowity wygląd na każdą okazję. Znajdziesz w nim m.in. pomadkę Mini MAC Lipstick w odcieniu Velvet Teddy, cienie do powiek w odcieniu Espresso i zestaw do brwi Clear.

fot. Kalendarz adwentowy MAC, cena: 889 zł/materiały prasowe

