Wszyscy wiedzą czym są kalendarze adwentowe, co do tego nie mamy wątpliwości. Pudełka z 24 okienkami, w których znajdują się cukierki, ciastka i czekoladki, mają umilać odliczanie czasu do Świąt Bożego Narodzenia.

Od kilku lat na rynku hitem są kalendarze adwentowe z kosmetykami - doskonała alternatywa dla nieco starszych dziewczyn i wszystkich, który nie lubią słodyczy. Mimo, że do Świąt jeszcze trochę czasu, w sklepach internetowych już pojawiły się zapowiedzi gwiazdkowych kolekcji.

Jako że należymy do tych osób, które z niecierpliwością przebierają nóżkami na samą myśl o Bożym Narodzeniu, nie mogłyśmy sobie odmówić pierwszego zestawienia kalendarzy adwentowych. To doskonały pomysł na prezent!

Gdzie kupić kalendarze adwentowe z kosmetykami 2019?

Wiemy, że większość z nich wyprzedaje się w kilka dni (rekordziści potrafili znikać z półek w kilka godzin!). Ale nie ma się czemu dziwić - każda z nas lubi poznawać kosmetyczne nowości - co wcale nie oznacza, że chce kupować pełnowymiarowe produkty. Poza tym to świetny pomysł na prezent dla każdej kobiety (znacie kogoś komu nie spodobałaby się taka niespodzianka?).

Kalendarze adwentowe znajdziesz w ofercie marek: Sephora, Douglas, NYX, Clinique, L'Occitane czy H&M. Kupisz je również w sklepach internetowych wybranych drogerii albo bezpośrednio na stronie marki.

Kalendarze adwentowe z kosmetykami do makijażu

Kalendarze po brzegi wypełnione są tuszami do rzęs, różami do policzków, miniaturami szminek i kredek do oczu to idealny pomysł na prezent dla miłośniczki makijażu. Nasz ulubiony to ten od marki Maybelline.

Zupełnie oddzielną kategorią są kalendarze z lakierami do paznokci. Znajdziesz je m.in. w ofercie marki Essie czy OPI.

Kalendarze adwentowe z kosmetykami do pielęgnacji

Te z was, które przykładają większą wagę do pielęgnacji powinny szukać kalendarzy marek Nuxe, Nivea czy The Rituals. Niektóre z nich zawierają kilka pełnowymiarowych produktów, ale większość to podróżne formaty flagowych kosmetyków danej marki.

Ceny kalendarzy adwentowych

W adwentowych kalendarzach najczęściej znajdziecie miniaturki najlepszych kosmetyków, które znajdują się w ofercie konkretnej marki albo wybranej perfumerii. Ale są też takie, w których pojawiają się pełnowymiarowe produkty. Oczywiście, zawsze jest ich 24.

Ceny? Wahają się od 99 do 1000 złotych, ale i tak zawsze jest to mniej, niż faktyczna wartość produktów kupowanych oddzielnie. Kalendarze adwentowe mają jeden minus - bardzo szybko się wyprzedają. Jeśli więc chcesz cieszyć się z otwierania poszczególnych okienek, lepiej się pośpiesz!

Wybrałyśmy 13 kalendarzy adwentowych z kosmetykami. Na który skusisz się tym razem?

