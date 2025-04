Kalendarz adwentowy kosmetykami to coś, na co czeka każda z nas. Większość znanych marek, co sezon wypuszcza swoje limitowane edycje boxów, które po brzegi wypełnione są ich bestselerami. To świetna okazja, żeby kupić w bardzo atrakcyjnej cenie ulubione produkty, przetestować nowości lub upolować te, które masz na swojej liście życzeń i do których cicho wzdychasz, ale twój stan konta nie pozwala na zakup pełnowartościowego opakowania.

Tegoroczne edycje kalendarzy adwentowych są spektakularne. Poniżej znajdziesz 9 najlepszych (m.in. od Benefit, Lancôme, Charlotte Tilbury, Avon), które będą idealnym prezentem dla nabliższej osoby mającej obsesję na punkcie pielęgnacji i makijażu lub dla samej siebie — w końcu zasługujesz na wszystko, co najlepsze. Z nimi odliczanie do świąt będzie jeszcze bardziej magiczne.

PS. Tylko pospiesz się z zakupem. Znikają z półek w ekspresowym tempie.

Kalendarz adwentowy 2023 XXL z kosmetykami Avon zawiera 24 produkty: 16 makijażowych bestsellerów (m.in. puder brązujący Warm Glow, diamentową konturówkę do oczu Twilight Sparkle, tusz Geniusz 5w1), 4 pielęgnacyjne innowacje, 2 kosmetyki do ciała i włosów, perfumy oraz mgiełkę do pościeli.

fot. Kalendarz adwentowy 2023 z kosmetykami Avon, cena: 499 zł/materiały prasowe

Wyjątkowy kalendarz adwentowy przygotowała też marka Benefit Cosmetics. Skrywa w sobie 24 perełki do makijażu i pielęgnacji m.in. pełnowymiarowy tusz do rzęs Roller Lash, bronzer Hoola w wersji mini i tonik POREfessional Tight 'n Toner w wersji funsize. Z nim wypełnisz kosmetyczkę po brzegi, będziesz miała wszystko.

fot. Kalendarz adwentowy z kosmetykami 2023 All I Want, Benefit, cena: 849 zł/materiały prasowe

Fanki marki Charlotte Tilbury mają powody do radości. Kalendarz adwentowy 2023 zawiera 12 wyselekcjonowanych produktów, dzięki którym makijaż i codzienna rutyna pielęgnacja wskoczą na wyższy poziom. Znajdziesz w nim m.in. rozświetlacz Hollywood Beauty Light Wand w odcieniu Spotlight, olejek do ust Magic Lip Oil Elixir, kredkę do oczu Rock'n'Kohl Eyeliner w odcieniu Barabella Brown oraz kultowy krem do twarzy Magic Cream w formacie podróżnym.

fot. Kalendarz adwentowy z kosmetykami 2023 Charlotte's Lucky Chest of Beauty Secrets, Charlotte Tilbury, cena: 959 zł/materiały prasowe

Luksusowy, limitowany kalendarz adwentowy 2023 od Lancôme to kosmetyczny cud. Skrywa w sobie 5 pełnowymiarowych, bestsellerowych produktów i 19 w wersji podróżnej m.in. wodę perfumowaną La vie est belle 10 ml, czarny wydłużający tusz do rzęs Hypnôse, paletkę do makijażu oczu Hypnôse 5 Couleurs oraz serum przeciwstarzeniowe Advanced Génifique 10 ml. Został przygotowany we współpracy z Muzeum Sztuki w Luwrze.

fot. Kalendarz adwentowy z kosmetykami 2023, Lancôme, cena: 1 099 zł/materiały prasowe

Kalendarz adwentowy The Ritual of Advent zawiera 24 produkty do pielęgnacji i domu. Wewnątrz ukryte są m.in. mgiełka do ciała Amsterdam Collection 20 ml, krem do ciała The Ritual of Jing 70 ml, rozświetlający olejek do ciała The Ritual of Karma 30 ml, serum zwalczające oznaki starzenia The Ritual of Nam Astę 10 ml, mini świeca adwentowa Private Collection — Orris Mimosa 25 gr. Dostępny w Sephora.

Fot. Kalendarz adwentowy z kosmetykami 2023 The Ritual of Advent, RITUALS, cena: 379 zł/materiały prasowe

Odliczanie do świąt rozpocznij też z kalendarzem adwentowym od NIVEA. Schowane są w nim bestsellerowe kosmetyki do pielęgnacji twarzy, włosów oraz ciała oraz niezbędne akcesoria przydatne w codziennej rutynie. Dostępny m.in. drogeriach Super-Pharm.

fot. Kalendarz adwentowy 2023 z kosmetykami NIVEA, cena: ok. 240 zł/materiały prasowe

Jeśli chcesz zdobyć kalendarz adwentowy The Future is Yours Sephora Collection spiesz się — znika z półek w ekspresowym tempie. W tekturowych okienkach ukryte są 24 niespodzianki: kosmetyki do makijażu, pielęgnacji i kąpieli, akcesoria, a także 24 ekskluzywne nagrania na TikToku z tutorialami, trikami makijażowymi i testami. Odkryjesz w nim m.in. minitusz do rzęs Big by definition, wodoodporną kredkę do oczu, minikamień gua sha do twarzy i miniżel do mycia twarzy.

fot. Kalendarz adwentowy z kosmetykami 2023 The Future is Yours, Sephora Collection, cena: 199 zł/materiały prasowe

Grudniowe poranki umili ci również kalendarz adwentowy z kosmetykami Nuxe. Zawiera: kultowy olejek Huile Prodigieuse ® w wersji mini (10 ml), nawilżającą pomadkę do pielęgnacji ust Rêve de Miel, pudrowy, napinający krem Merveillance Lift 15 ml i oczyszczający żel z mikropeelingiem Aqua bella 15 ml. Dostępny w Super-Pharm

fot. Kalendarz adwentowy z kosmetykami 2023, NUXE, cena: 399,90 zł/materiały prasowe

Jeśli jesteś fanką pielęgnacji i makijażu, nie możesz przegapić kalendarza adwentowego Maison od L'Oréal Paris. Zawiera aż 24 produkty, w tym 19 pełnowymiarowych. Odkryjesz w nim m.in. tusz do rzęs Lash Paradise, brozner Bronze To Paradise, maskę do twarzy Revitalift Filler Replumping Tissue Mask. Będziesz miała zapas kosmetyków na długi czas.

fot. Kalendarz adwentowy z kosmetykami 2023 Maison L'Oréal Paris, cena: 439,90 zł/materiały prasowe

