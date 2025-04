Kalendarze adwentowe z kosmetykami 2021 już trafiły do niektórych drogerii i perfumerii. Zdajemy sobie sprawę, że dopiero co rozpoczęła się jesień, a do 1. grudnia jest jeszcze sporo czasu, ale wiemy też, że niektóre z was już szukają pierwszych świątecznych propozycji (my też zawsze czekamy na nie ze zniecierpliwieniem).

Niektóre z prezentowanych przez nas kalendarzy są już dostępne w sprzedaży online, a na inne trzeba jeszcze cierpliwie zaczekać.

Przed wami pierwsze zapowiedzi kalendarzy adwentowych na 2021 rok. Naszym faworytem jest wypełniony po brzegi pielęgnacyjnymi kosmetykami kalendarz Nuxe i pełen bestsellerów kalendarz perfumerii Sephora.

Nasz trik: niektóre kalendarze zrobione są w taki sposób i z takich materiałów, które pozwalają na ponowne jego wykorzystanie (nawet wielokrotne). Zamiast otwieranych okienek są kartonowe pudełka, które możesz wykorzystać za rok, robiąc autorski kalendarz DIY.

W kalendarzu adwentowym marki Nuxe na 2021 rok znajdziesz kultowe produkty zarówno do pielęgnacji twarzy, jak i ciała czy włosów (wśród nich nasz ukochany suchy olejek do ciała).

Cena: ok. 350 zł. Do kupienia w drogeriach Superpharm od 6 października.

To pierwsza z dwóch propozycji od perfumerii Sephora. All Beauty Stars to kalendarz, w którym znajdziesz wyłącznie bestsellery m.in. serum The Oridinary, olejek Maroccan Oil, peeling do twarzy Erborian czy rozświetlacz Fenty Beauty.

Kosmetyki do makijażu:

transparentny wosk do brwi Anastasia Beverly Hills (pełnowymiarowy 8 g),

1 Gimme brow + odcień 03 Benefit (format podróżny 7,5 ml),

pomadka do ust Matte Revolution odcień Pillow Talk Charlotte Tilbury (pełnowymiarowa 3,5 g),

rozświetlacz Diamond Bomb, How Many Carats?! Fenty Beauty (format podróżny 2,8 g),

balsam do ust Diamond Balm odcień Negligee Huda Beauty (pełnowymiarowy 3 g),

paleta do makijażu oczu Baby Biba Natasha Denona (format podróżny 3 cienie – 2,8 g),

matowa pomadka do ust „Lip soufflé” odcień fearless Rare Beauty (format podróżny 3 ml),

błyszczyk do ust odcień All Powerful Red Sephora (pełnowymiarowy 5 ml),

mascara Maneater czarna Tarte (format podróżny 4,5 ml),

mascara Damn Girl! czarna Too Faced (format podróżny 6 ml).

Zapachy:

woda perfumowana Good Girl Carolina Herrera (mini 7 ml)

zawieszka zapachowa ze stali w kolorze złota CARRE Y – (pełnowymiarowa X1)

woda perfumowana Not A Perfume JULIETTE HAS A GUN (mini 5 ml)

Kosmetyki do pielęgnacji twarzy:

maseczka Milk & Peel Erborian (mini 20 ml),

tonik + serum Fat Water Fenty Skin (format podróżny 50 ml),

krem intensywnie nawilżający do twarzy Fresh (format podróżny 15 ml),

maseczka nawilżająca na noc z zieloną herbatą Innisfree (format podróżny 30 ml),

maska do twarzy na tkaninie The Good Fight Patchology (mini 4 ml),

mleczko do demakijażu Evercalm Ren Clean Skincare (format podróżny 50 ml),

kostka do mycia twarzy Respire (mini 16 g),

krem brązujący Buriti RMS (pełnowymiarowy 5,67 g),

serum Acid Hyaluronic 2% + B5 – The Oridinary (pełnowymiarowy 30 ml).

Akcesoria:

ściereczka do demakijażu Make Up Eraser,

1 kupon na koloryzację brwi Benefit.

Kosmetyki do ciała:

spray relaksujący do rąk z lawendą Merci Handy (pełnowymiarowy 50 ml).

Kosmetyki do włosów:

olejek MOROCCANOIL (mini 15 ml),

kuracja do włosów No. 3 Hair Perfector Olaplex (mini 30 ml).

Cena: 595 zł. Kalendarz jest już dostępny w sklepie online Sephora.

Marka The Body Shop co roku wypuszcza edycję kalendarzy adwentowych. Prezentujemy tę najbardziej luksusową, ale dostępna jest również w wersji beauty (fioletowy za 219 zł) oraz premium (czerwony za 419 zł).

Kosmetyki do ciała:

żel pod prysznic British Rose 250 ml,

krem pod prysznic Shea 60 ml,

płyn do kąpieli Owocowy Koktajl 250 ml,

mgiełka do ciała Mango 100 ml,

peeling do ciała British Rose 50 ml,

krem do rąk Mango 30 ml,

jogurt do Ciała Mango 200 ml,

krem do rąk British Rose 30 ml,

balsam do ciała Shea 200 ml,

masło do ciała Awokado 200 ml.

Kosmetyki do twarzy:

rumiankowe masło do demakijażu 20 ml,

nawilżający tonik Witamina E 250 ml,

delikatny żel do mycia twarzy Witamina E 125 ml,

masełko do ust Kokos 10 ml,

maseczka do twarzy z chińskim żeń-szeniem i ryżem 15 ml,

maseczka w płachcie z witaminą C 18 ml,

rozświetlający krem-żel do twarzy Witamina C 50 ml,

masełko do ust Różowy Grejpfrut 10 ml,

skoncentrowane serum do twarzy Drops of Youth 30 ml,

maseczka w płachcie Drops of Youth 21 ml,

maska do twarzy Węgiel himalajski 15 ml,

Kosmetyki do włosów:

Szampon Shea 250 ml,

Odżywka do włosów Shea 250 ml.

Akcesoria:

gąbka Konjac,

owalna gąbka do kąpieli.

Cena: 599 zł. Do kupienia w sklepie internetowym.

Kalendarz adwentowy Yves Rocher zawiera produkty o wartości 362 zł (tym samym pozwala zaoszczędzić 133 zł). Są tu zarówno kosmetyki do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów, jak i do makijażu oraz zapachy.

Kosmetyki do pielęgnacji twarzy:

maseczka kojąca z rumiankiem 30 ml,

maseczka regenerująca z nagietkiem 30 ml,

płyn micelarny oczyszczający 50 ml,

żel oczyszczający ekstra świeżość 30 ml,

krem naprawczy na dzień chroniący przed zanieczyszczeniami środowiska 30 ml,

krem naprawczy na noc Elixir Botanique 30 ml.

Kosmetyki do makijażu:

tusz do rzęs Metamorphose Intensywna objętość,

lakier do paznokci Ginger Red,

mini kredka Khol do oczu,

satynowa pomadka Rouge Vertige w odcieniu 56.

Kosmetyki do włosów:

płukanka octowa z malin 50 ml,

maska odbudowująca do włosów „2 w 1” 35 ml,

szampon odbudowujący z olejkiem jojoba 50 ml,

wielozadaniowy roślinny balsam do włosów suchych i zniszczonych 30 ml.

Kosmetyki do ciała:

orientalne mleczko do ciała Olejek arganowy & Róża 50 ml,

orientalny żel pod prysznic i do kąpieli Olejek arganowy & Róża 50 ml,

roślinny peeling do ciała 30 ml,

krem do rąk “Pomarańcza w czekoladzie” 30 ml,

żel pod prysznic i do kąpieli “Pomarańcza w czekoladzie” 50 ml,

żel pod prysznic I do kąpieli “Słodka Jeżyna” 50 ml,

balsam do ust „Słodka Jeżyna”,

odbudowujące mleczko do ciała z masłem karite 30 ml.

Zapachy:

woda perfumowana Sel d'Azur 4 ml,

woda perfumowana Plein Soleil 4 ml.

Cena: 229 zł. Do kupienia w przedsprzedaży w sklepie internetowym Yves Rocher.

Marka Kiehl's znana jest z rewelacyjnych produktów do pielęgnacji twarzy. W kalendarzu adwentowym znajdziesz wyłącznie bestsellery, m.in. krem pod oczy z awokado i regenerujący olejek na noc do twarzy.

Cena: ok. 600 zł. Do kupienia w drogeriach internetowych.

Marka Rituals to bajecznie pachnące kosmetyki do pielęgnacji twarzy, ciała i włosów. W tym uroczym kalendarzu znajdziesz wszystko to, by uprzyjemnić sobie codzienną pielęgnację.

Cena: 389 zł. Jego realna wartość to 649 zł. Do kupienia w sklepie online marki.

Jeszcze jedna propozycja od perfumerii Sephora, zdecydowanie tańsza od poprzedniej. Znajdziesz w niej zestaw niezbędnych produktów do makijażu, pielęgnacji, kąpieli i akcesoriów Sephora Collection.

Cena: 185 zł (realna wartość 355 zł). Jest już dostępny na Sephora online. Opakowanie zostało wyprodukowane z materiału z lasów zarządzanych zgodnie z zasadami zrównoważonego leśnictwa.

W kalendarzu Classic marki L'Occitane znajdziesz kremy do rąk, żele pod prysznic i zapachy, czyli wszystko to, co umila długie, ciepłe, wieczorne kąpiele.

Do wyboru jest jeszcze druga, bardziej ekskluzywna wersja kalendarza, która zawiera również kosmetyki do pielęgnacji twarzy, niestety, jest niemal dwukrotnie droższa.

Cena: ok. 350 zł.

Marka Orientana we współpracy z Fundacją ADRA stworzyła niezwykły kalendarz adwentowy. Dochód z jego sprzedaży będzie w całości przekazany fundacji, która wspiera żyjące w ubóstwie i głodzie dzieci w Bangladeszu.

W okienkach od 1 do 24 grudnia nie ma kosmetyków, za to znajdziesz w nich szczegółowe informacje o dzieciach, którym pomagasz oraz specjalną niespodziankę na każdy dzień.

Cena: 30 zł.

