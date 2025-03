Czy pamiętasz te chwile z dzieciństwa, kiedy z niecierpliwością wypatrywałeś pierwszej gwiazdki, aby w końcu otworzyć prezenty? Teraz marki OnlyBio i E.Wedel przenoszą nas z powrotem do tamtych magicznych momentów. Przez cały rok czekamy na wyjątkowy Kalendarz Adwentowy OnlyBio x E.Wedel, który zabierze nas w podróż do świątecznej krainy cudów. Każde okienko tego kalendarza skrywa niespodziankę – kosmetyki do pielęgnacji włosów o zapachach wedlowskich smakołyków oraz słodycze E. Wedel. Wyobraź sobie pielęgnację włosów pachnących czekoladą, która otula Cię świątecznym, błogim nastrojem. Dzięki temu kalendarzowi każdy dzień grudnia zamieni się w małe święto pełne przyjemności, a magiczna atmosfera świąt może trwać jeszcze dłużej. A co dokładnie kryje się w środku? To tajemnica, którą odkryją posiadacze tego wyjątkowego kalendarza.

Dla tych, którzy pragną jeszcze więcej świątecznych przyjemności, marka wprowadziła limitowaną serię OnlyBio x E.Wedel Hair in Balance inspirowaną czekoladą Nadzianą i piankami Ptasie Mleczko®, w tym wyjątkowe akcesoria, jak scrunchie XXL z motywami Wedla, oraz olejki rozświetlające do włosów w wersjach o zapachach Czekolady Mlecznej Nadzianej, Truskawkowej oraz Białej. A także duży wybór zestawów świątecznych, które na pewno skradną serca fanów pięknej i słodkiej pielęgnacji, np. Zestaw Super Shine inspirowany zapachem Czekolady Mlecznej Nadzianej, który zadba o zdrowie i blask włosów, a jednocześnie otuli zmysły słodkim aromatem czekolady czy Zestaw Świąteczny PEH – idealny balans protein, emolientów i humektantów dla pełnej regeneracji włosów, zamknięty w świątecznym opakowaniu.

Ponadto, marka OnlyBio przygotowała limitowaną serię kosmetyków do pielęgnacji włosów inspirowanych czekoladowymi smakołykami Wedla: Termoochrona w mgiełce o zapachu Czekolady Mlecznej Nadzianej (150 ml), Szampon Balansujący o zapachu Czekolady Białej (400 ml), Szampon Nawilżający o zapachu pianek Ptasie Mleczko® Słony Karmel (400 ml), Odżywka ekspresowa z efektem rozświetlenia o zapachu pianek Ptasie Mleczko® Słony Karmel (200 ml), Maska ratunkowa S.O.S. o zapachu pianek Ptasie Mleczko® Słony Karmel (200 ml).

Ale to nie koniec świątecznych niespodzianek. Do rodziny tonerów dołączą dwa nowe odcienie, które nie tylko pielęgnują, ale również nadadzą włosom wyrazistego koloru inspirowanego słodkościami: Toner Słony Karmel nadający ciepły, brązowy odcień złocistego karmelu i Toner Czekolada Biała wprowadzający ciepły, kremowy odcień białej czekolady.

Te święta będą pachnieć czekoladą – z OnlyBio & E.Wedel.

Produkty będą dostępne w drogeriach Rossmann, a już teraz można je zamówić w sklepie internetowym marki: www.onlybio.life.

Materiał promocyjny marki OnlyBio