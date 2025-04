Kalendarze adwentowe (bardzo skutecznie) umilają odliczanie do świąt Bożego Narodzenia. Jeszcze kilka lat temu najbardziej znane i lubiane były kalendarze z czekoladkami, ale od kilku lat mają bardzo poważną konkurencję!

Reklama

Kosmetyczne kalendarze adwentowe 2018

Co powiesz na kalendarz adwentowy z kosmetykami? Dla nas to kapitalne rozwiązanie! Dzięki niemu jesteś w stanie poznać dokładniej ofertę ulubionej marki kosmetycznej lub odkryć brand, którego do tej pory nie znałaś.

W okienkach znajdziesz miniatury kosmetyków, które są dostępne w ofercie danej marki kosmetycznej lub perfumerii. My w tym roku planujemy zakup kalendarza NYX i The Body Shop.

Jeżeli chcecie upolować swój wymarzony kalendarz adwentowy, to proponujemy rozglądać się za nim już teraz. Dlaczego? Gdy tylko pojawiają się na sklepowych półkach, to znikają w mgnieniu oka. I nic dziwnego, przecież każda z nas lubi kosmetyczne nowinki.

Reklama

Więcej pomysłów na prezent:

53 pomysły na prezent dla wielbicielki kosmetyków

Pomysły na prezent dla romantyczni!