Serial „Przyjaciele" to jeden z najbardziej znanych sitcomów w historii telewizji. Perypetie sześciorga przyjaciół to nie tylko kultowe teksty, które na stałe weszły do naszego języka, ale również kolekcje ubrań i dodatków (a od niedawna również kosmetyków) sprzedawane na całym świecie.

Reklama

Do Hebe właśnie trafiła kolekcja marki Revolution Pro inspirowana serialem. To niezła gratka dla fanów postaci Moniki, Phoebe i Rachel. Co dokładnie w niej znajdziesz?

Kolekcja Friends X Revolution Pro w Hebe

Friends x Revolution Pro to wyjątkowa, limitowana kolekcja kosmetyków, w której znajdziesz 6 produktów: 3 palety cieni do powiek i 3 błyszczyki. Każdy z nich inspirowany inną bohaterką serialu - Rachel, Monicą i Phoebe.

Palety skomponowane są tak, aby móc osiągnąć look zarówno na co dzień, jak i na wieczorowe wyjścia. Zawsze zawierają 2-3 jasne, neutralne kolory i kilka intensywniejszych barw. Każda z palet ma również cienie o brokatowym wykończeniu.

Kolory palet w kolekcji Friends:

paleta cieni do powiek Monica (widoczna na zdjęciu powyżej fioletowa kasetka - cienie utrzymane w ciepłych, brązowych odcieniach z dodatkiem czerwieni)

paleta cieni do powiek Rachel (pudrowa kasetka - cienie utrzymane w neutralnych odcieniach z dodatkiem bordo i złota)

paleta cieni do powiek Phoebe (błękitna kasetka - cienie w pudrowo-oranżowych kolorach z dodatkiem błękitu).

Kolory błyszczyków w kolekcji Friends:

błyszczyk Monica w kolorze koralowo-złotym, z drobinkami (na zdjęciu powyżej),

błyszczyk Rachel przeźroczysty,

błyszczyk Phoebe w kolorze czerwono-bordowym, bez drobinek.

Każdy z kosmetyków ma swój unikalny projekt ilustracji - Monica, Phoebe i Rachel - wybierz swój ulubiony odcień lub kieruj się ulubioną postacią!

Jakie są ceny? Za paletę zapłacisz 49,99 złotych, a za błyszczyk 34,99 złotych. Kolekcja dostępna jest zarówno stacjonarnie jak i online.

Reklama

Więcej o kosmetykach:

Najpiękniejsze kalendarze adwentowe z kosmetykami 2020

Toniki z kwasami - najlepsze produkty na co dzień

3 kosmetyki z retinolem dla początkujących