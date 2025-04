Poza wielkimi, nagłośnionymi akcjami wyprzedażowymi, w drogeriach pojawiają się regularnie mniejsze promocje, które bywają równie atrakcyjne.

Jedna z nich trwa właśnie w Rossmannie. Co prawda, nie jest to uwielbiana przez wszystkie miłośniczki makijażu promocja 2+2, ale to doskonała okazja, aby uzupełnić braki w kosmetyczce. Wybrane produkty do makijażu kupisz teraz ponad połowę taniej!

Promocja na makijaż w Rossmannie 2020

W promocji znajdziesz wszystkie kategorie kosmetyk​ów do makijażu: podkłady, pudry, korektory, rozświetlacze, róże i bronzery, palety cieni do powiek, kredki do oczu i ust, pomadki, błyszczyki oraz lakiery do paznokci.

Przykładowe marki, które biorą udział w promocji: Eveline, Max Factor, Maybelline, Loreal, AA, SinSkin, Rimmel, Bourjois, NYX, Revolution Pro, Revlon, Ardell, Delia, Janda, Lovely, Wibo, Miss Sporty, PUPA.

fot. Adobe Stock

Przykładowe promocje:

podkład Always Fabulours Fountadion Bourjois, cena z 72,99 zł na 39,99 zł,

paleta cieni do powiek La Petite Loreal, cena z 60,99 zł na 39,49 zł,

brązujący puder do twarzy Delice de Poudre Bourjois, cena z 68,99 zł na 44,99 zł,

wodoodporny tusz do rzęs Paradise Extatic Loreal, cena z 63,99 zł na 31,99 zł,

podkład Super Stay 24 h Maybelline, cena z 43,99 zł na 28,49 zł,

tusz do rzęs Lash Sensational Maybelline, cena z 36,99 zł na 19,99 zł,

bronzer spiekany SinSkin, cena z 84,99 zł na 54,99 zł.

Promocja trwa do 15 marca 2020 roku. Pośpiesz się! Kosmetyczne perełki znikają z półek w mgnieniu oka!

