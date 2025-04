Wielkimi krokami zbliżamy się do zimy. Mimo, że pogoda nas ostatnimi czasy rozpieszczała, to i tak wieczory są długie, a słońca mamy coraz mniej. Dlatego też w moim jesienno-zimowym zestawieniu znalazły się ubrania, kosmetyki i inne przedmioty, które pomogą nam przetrwać ten okres.

Modowe hity

Jesienią i zimą koniecznie musimy zaopatrzyć się w coś ciepłego. Ja stawiam na futrzaną kamizelkę. Nie możemy zapomnieć również o ruchu, a jeśli ruch to tylko w najlepszym stylu. Wiele marek proponuje w tym sezonie świetne kolekcje, które sprawią, że nawet na siłowni będziemy wyglądać szałowo. A na koniec coś sexy! Hitem sezonu są body. Ja wybrałam koronkowe body od Gossard.

Pielęgnacja

Na liście must-have pielęgnacyjnych znalazły się kosmetyki Wella, bo w końcu nasze włosy potrzebują zastrzyku energii i specjalnych preparatów do stylizacji. Polecam linię Wella Pro Series Moisture, bo nasze włosy są mocno przesuszone przez chłodne powietrze. A do tego linia Wellaflex Maksylmalne Utrwalenie. Tego wyboru chyba nie muszę tłumaczyć, bo nasze fryzury nawet w najgorszą pogodę powinny trzymać się na swoim miejscu.

Zaś kosmetycznymi hitami sezonu są dla mnie uniwersalny korektor Collistar, który ze zmęczoną jesienią cerą działa cuda oraz zniewalająca nowość zapachowa od Hermes - Eau des Merveilles.

Coś na długie wieczory

Dni mamy krótkie, ale wieczory mogą się czasem ciągnąć. Dlatego proponujemy najmodniejsze premiery miesiąca, czyli nowości na DVD: 5 sezon słynnej "Plotkary" i hitowy obraz Sofii Coppoli - "Bling Ring". A dla czytających wciągającą powieść "Pretty Little Liars" oraz lekturę sezonu, czyli najnowszy już 3. numer magazynu Anji Rubik "25". Wszystko to potrzebuje relaksującej oprawy...klimatycznego zapachu do pomieszczeń i modnych gadżetów kąpielowych.

