Instagram to absolutnie najlepsze źródło inspiracji. Zazwyczaj stamtąd dowiaduję się o markach, o których do tej pory jeszcze nie słyszałam. Mimo, że staram się być na bieżąco ze wszystkimi kosmetycznymi nowościami, nie ma tygodnia, żeby coś do tej pory mi nieznanego, mnie zachwyciło. Tak jest właśnie z marką Jeffree Star.

Reklama

Nie oszukujmy się, zwróciłam na nią głównie uwagę przez różowe opakowania - ale podejrzewam, że nie tylko ja. Przykuwające wzrok pudełeczka to z pewnością celowy zabieg. Zobaczyłam, że marka ma w swojej ofercie przede wszystkim matowe szminki i rozświetlacze. I tak jak te pierwsze mnie jakoś szczególnie nie pociągają, to na punkcie tych drugich mam bzika.

Czy znasz już makijażową markę NYX?

Okazało się, że poza standardowymi kolorami, Jeffree Star ma np. rozświetlacze w odcieniach miętowej zieleni, morskiego błękitu czy granatowej szarości.

Reklama

Marka Jeffree Star, jak sama nazwa wskazuje została założona przez znaną i kontrowersyjną postać YouTube z ponad 10 letnim doświadczeniem w świecie urody. Jeffree pracował jako wizażysta dla najbardziej znanych marek kosmetycznych, magazynów mody, a także celebrytów. Trwałe formuły i nieskazitelne wykończenie to coś, za co kobiety kochają jego markę. Oprócz tego kosmetyki są wegańskie i nietestowane na zwierzętach. Marzymy o nich! Zajrzyjcie do naszej galerii po więcej produktów!