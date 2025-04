Puder bananowy ma delikatnie żółte zabarwienie. Jego najważniejszym zadaniem, poza matowaniem skóry, jest niwelowanie wszelkich podrażnień i zaczerwienień. Jeden z najlepszych i jednocześnie najtańszych produktów jest do kupienia w drogeriach Rossmann. To puder I Choose What I Want od marki Wibo.

Puder bananowy I Choose What I Want Wibo w Rossmannie

Puder bananowy marki Wibo jest lekki i ma delikatną, „chmurkową" konsystencję, dzięki czemu nie nabiera się go za dużo na pędzel - jedno omiecenie nim twarzy wystarcza, aby skutecznie i na długo ją zmatowić i nadać jej satynowego blasku bez efektu maski. Jego żółty kolor zneutralizuje wszelkie niedoskonałości - rumień, „pajączki", drobne krostki i sińce pod oczami.

Puder bananowy nadaje się dla każdego rodzaju skóry, ale zadowolone będą z niego przede wszystkim właścicielki cer naczynkowych i tych, które mają tendencję do różowienia się. Świetnie sprawdzi się również u tych z was, które mają problem z cieniami pod oczami i szarą, zmęczoną cerą. Puder nie tylko wyrównuje koloryt skóry i maskuje drobne niedoskonałości, ale również dodaje blasku i świetlistości.

Puder I Choose What I Want jest zapakowany w kartonik i nakryty przezroczystą pokrywką. Oczywiście, można z niego korzystać od razu po kupieniu, ale warto przełożyć go do specjalnej, dedykowanej kasetki (kosztuje około 15 złotych). To świetnie i ekologiczne rozwiązanie - później wystarczy dokupić kolejny wkład, a kasetkę można wykorzystywać wielokrotnie.

Puder ma nie tylko bananowy kolor, ale również zapach - jest na tyle delikatny i nienachalny, że spodoba się każdej z nas. Po nałożeniu na skórę, niemal całkowicie znika.

Puder bananowy marki Wibo w regularnej cenie kosztuje 11,29 złotych. Teraz kupisz go za 5,10 złotych podczas najnowszej promocji w drogeriach Rossmann na makijaż.

Jak stosować puder bananowy?

Można go stosować na 3 sposoby:

jako bazę - nabierz odpowiednią ilość pudru na pędzel i omieć nim całą twarz. Dopiero teraz nałóż ulubiony podkład - cera będzie wyglądała zdrowo i promiennie.

jako puder - bananowy puder utrwali i przedłuży trwałość makijażu, a do tego nada pięknego, satynowego połysku i rozświetli cerę.

jako korektor - nałóż go punktowo na drobne krostki, zaczerwienienia i pod oczy. Cera zyska równy koloryt.

