Bez dobrego korektora ani rusz! Teraz jeden z naszych ulubionych produktów kupisz ponad połowę taniej w drogeriach Rossmann!

Korektor Fit Me! Maybelline w Rossmannie

Korektor Fit Me od marki Maybelline świetnie kamufluje wszelkie niedoskonałości - zasinienia pod oczami i pojedyncze przebarwienia, a do tego ożywia cerę i poprawia jej koloryt. To, co go wyróżnia to to, że dopasowuje się nie tylko do koloru skóry, ale również do jej struktury. Dzięki temu idealnie się z nią stapia i jest niemal niewidoczny!

Korektor świetnie kryje, a jednocześnie ma lekką, przyjemną konsystencję - co jest niezwykle ważne przy kosmetykach przeznaczonych do makijażu i pielęgnacji skóry pod oczami.

Jakie jeszcze ma zalety? Produkt nie zbiera się w załamaniach skóry, nie ciemnieje i dobrze wygląda przez cały dzień - nie roluje się ani nie migruje. Korektor ma standardowy aplikator zakończony gąbeczką - jest wygodny i dozuje odpowiednią ilość produktu.

Duży plus za świetną gamę kolorystyczną - mimo, że jest niewielka, to odcienie są rewelacyjnie skomponowane. Korektor dostępny jest w 3 kolorach: 05 Ivory, 15 Fair i 20 Sand.

Korektor Fit Me! Maybelline - cena

Korektor w regularnej cenie kosztuje 32,49 złotych. Teraz kupisz go za 14,99 złotych w drogeriach Rossmann podczas najnowszej promocji w drogeriach Rossmann.

