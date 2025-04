Zima to wyjątkowy czas, który wymaga nie tylko cieplejszego ubrania, ale również odpowiednio dobranych perfum. W chłodne dni zapachy mają inne brzmienie niż latem - są bardziej trwałe, a intensywne nuty rozwijają się głębiej. Jakie perfumy najlepiej sprawdzą się zimą? Sprawdź ten ranking i wybierz idealny zapach na mroźne miesiące.

Zima to zdecydowanie czas głębokich, nieco cięższych i orientalnych nut zapachowych. Królują aromaty drzewne, orientalne, gourmand oraz oczywiście kwiatowe. Popularne jest przede wszystkim drzewo sandałowe i cedrowe, paczula, wanilia oraz ambra. Nie brakuje także orientalnych i korzennych akordów oraz subtelnych, ale głębokich nut gourmand - karmelu, toffi, czekolady.

Ciężkie zapachy lepiej rozwijają się zimą i to właśnie w chłodne dni nie są przytłaczające. Idealnie sprawdzają się zarówno na co dzień, jak i na wielkie wyjścia.

W zimowych perfumach nie brakuje także nut kwiatowych, ale nie są to świeże, wiosenne aromaty, a raczej głębokie nuty różane, jaśminowe oraz ylang-ylang. Sprawdzą się także czerwone owoce, w szczególności wiśnia - w połączeniu z aromatycznymi przyprawami tworzy wyjątkowy aromat.

fot. Jakie perfumy na zimę/Adobe Stock, michaelheim

Choć zimowe perfumy są raczej ciężkie, możesz trafić też na te słodsze, bardziej kwiatowe perełki. W tym zestawieniu na pewno znajdziesz coś dla siebie - zarówno na co dzień, jak i na wielkie wyjścia.

Perfumy na zimę: Guerlain Mon Guerlain

Klasyka, która nigdy nie wychodzi z mody. Mon Guerlain to prawdziwa oda do współczesnej kobiety - niezależnej, odważnej, a jednocześnie delikatnej. Nuty głowy otwierają się świeżością bergamotki i lawendy, które w sercu ustępują miejsca romantycznym akcentom jaśminu wielkolistnego i irysa.

Bazą jest słodka wanilia, połączona z drzewem sandałowym i paczulą, nadając zapachowi głębi i trwałości. Mon Guerlain to zapach, który idealnie podkreśla codzienną elegancję, dodając jej zmysłowego, ale subtelnego wyrazu. Sprawdzi się zarówno na dzień, jak i na romantyczne wieczory.

fot. Jakie perfumy na zimę: Guerlain Mon Guerlain/mat prasowe

Perfumy na zimę: Chanel Coco Mademoiselle Intense

Intensywna wersja kultowego zapachu Chanel. Zapach stworzony dla kobiet pewnych siebie, które uwielbiają elegancję z nutą zmysłowości. Coco Mademoiselle Intense to wyrafinowana mieszanka cytrusów, gdzie bergamotka i pomarańcza nadają świeży początek.

W sercu dominuje kwiatowa harmonia róży tureckiej i jaśminu, a baza to zmysłowe połączenie paczuli, tonki, wanilii i labdanum. Kompozycja jest jednocześnie świeża i głęboka, co sprawia, że sprawdzi się zarówno na dzień, jak i wieczorne wyjścia. To zapach dla kobiety, która nie boi się zostawić po sobie niezatartego wrażenia.

fot. Perfumy na zimę: Chanel Coco Mademoiselle Intense/mat. prasowe

Perfumy na zimę: La Vie Est Belle Intensément

Zaprojektowany dla kobiet, które kochają czerpać z życia pełnymi garściami. La Vie Est Belle Intensement to intensywniejsza wersja klasycznego La Vie Est Belle, zachwycająca połączeniem soczystych malin i różowego pieprzu w nutach głowy. Serce rozkwita irysem, jaśminem i kwiatem pomarańczy, które wzmacniają wrażenie luksusu i delikatności.

Baza to kremowe połączenie wanilii i paczuli, które utrzymuje zapach na skórze przez wiele godzin. Ten zapach jest jak wyznanie miłości do życia - optymistyczny, pełen energii i jednocześnie niezwykle kobiecy. Idealny na chłodniejsze dni, kiedy potrzebujesz odrobiny ciepła i pozytywnej energii.

fot. Perfumy na zimę: La Vie Est Belle Intensément/mat. prasowe

Perfumy na zimę: Yves Saint Laurent Black Opium

Ten zapach się albo kocha, albo nienawidzi. Emanuje tajemniczością i intensywnością. To propozycja dla kobiet, które kochają nocne życie i nie boją się wyrazić swojej osobowości. Zapach kawy jest najbardziej charakterystyczną nutą Black Opium i sprawia, że jest to kompozycja głęboka i intensywna. Delikatne nuty jaśminu i pomarańczy dodają z kolei kompozycji kobiecości i świeżości.

fot. Perfumy na zimę: Yves Saint Laurent Black Opium/mat. prasowe

Perfumy na zimę: Tom Ford Tobacco Vanille

Tobacco Vanille to zapach, który łączy ciepłe i zmysłowe nuty tytoniu oraz wanilii, tworząc niepowtarzalną kompozycję, która otula zmysły i wprowadza w tajemniczy nastrój. Zapach otwiera się bogatymi nutami tytoniu i przypraw, które stopniowo przechodzą w słodsze, ale nieprzesadzone akcenty wanilii, czekolady i suszonych owoców.

Podstawę tej kompozycji tworzą nuty drzewne, które nadają całości głębi i trwałości. Idealny na chłodniejsze dni i wieczory, Tobacco Vanille to zapach, który łączy elegancję z wyrafinowaną ciepłą intensywnością. To perfumy dla osób, które szukają czegoś wyjątkowego i niezapomnianego.

fot. Perfumy na zimę: Tom Ford Tobacco Vanille/mat. prasowe

Tanie perfumy na zimę: Avon Luck dla niej

Avon Luck to kompozycja, która celebruje sukces i pozytywną energię. Owocowe nuty głowy - cytrusy i czerwone jagody - wprowadzają radosny, lekki akcent, który idealnie sprawdzi się na co dzień. W sercu rozkwitają białe kwiaty: jaśmin i frezja, dodając zapachowi elegancji i kobiecości.

Bazę stanowią kremowe akordy drzewa sandałowego i wanilii, które nadają ciepła i trwałości. Avon Luck dla Niej to idealna propozycja dla kobiet, które chcą podkreślić swoją radość życia i pewność siebie w każdej sytuacji - od codziennych obowiązków po wieczorne spotkania.

fot. Tanie perfumy na zimę: Avon ​Luck dla niej/mat. prasowe

Tanie perfumy na zimę: Yves Rocher Cuir de Nuit

Cuir de Nuit to zapach stworzony dla kobiet, które uwielbiają zmysłowość i tajemniczość. To wyjątkowa kompozycja, w której główną rolę grają akordy skóry i kakao. Pierwsze wrażenie to ciepła, balsamiczna nuta, która szybko przechodzi w serce z wanilią i nutami gourmand.

W bazie pojawia się wytrawny, lekko dymny akord skóry, który nadaje zapachowi głębi i wyrafinowania. Cuir de Nuit to zapach idealny na wieczór - intrygujący, elegancki i pełen charakteru. Sprawdzi się w zimowe dni, gdy chcesz otulić się nieoczywistą, sensualną kompozycją.

fot. Tanie perfumy na zimę: Yves Rocher Cuir de Nuit/mat. prasowe

Zimą nasza skóra jest bardziej sucha, co może sprawiać, że zapach szybciej znika. Aby przedłużyć trwałość perfum, zawsze stosuj je na dobrze nawilżoną skórę. Użyj bezzapachowego balsamu lub kremu do ciała, zanim sięgniesz po swoje ulubione perfumy - wilgotna skóra lepiej wiąże cząsteczki zapachu.

Czytaj też: jak czytać oznaczenia na perfumach?

Możesz też nanieść perfumy bezpośrednio na ubrania, takie jak szaliki, swetry czy płaszcze. Tkaniny zimą utrzymują zapach bardzo długo, co sprawia, że twoja ulubiona kompozycja będzie wyczuwalna przez cały dzień. Uważaj jednak na delikatne tkaniny - alkohol w perfumach może powodować plamy.

Pamiętaj też, że zimą lepiej sięgać po perfumy (eau de parfum) lub ekstrakty perfum (extrait de parfum), które są bardziej skoncentrowane i trwałe. Lżejsze wody toaletowe mogą nie przetrwać chłodnej aury, zwłaszcza jeśli spędzasz dużo czasu na zewnątrz. Aby stworzyć bardziej złożony i trwały efekt, możesz zastosować warstwowanie zapachów. Użyj balsamu do ciała, olejku lub mgiełki z tej samej linii zapachowej, co twoje perfumy, aby pogłębić ich intensywność i trwałość. Takie zestawy możesz znaleźć w wielu perfumeriach.

Zima to doskonały czas na eksperymenty z perfumami, których nie używasz latem. Cięższe kompozycje z nutami skóry, przypraw, cynamonu, wanilii czy kadzidła doskonale współgrają z chłodną aurą. To również świetny moment na odkrycie nowych ulubieńców. Jeśli masz je przeznaczone na wieczorne wyjścia, zimą wypróbuj je także w ciągu dnia. Na pewno sprawdzą się świetnie!

