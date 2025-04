Tydzień na wyspach kanaryjskich czy weekend w Tatrach? Każdy wyjazd wymaga zupełnie innego przygotowania. Już teraz warto przemyśleć co zabrać do podróżnej kosmetyczki, aby po pierwsze niczego nam nie zabrakło, a po drugie abyśmy nie dźwigały tysiąca niepotrzebnych rzeczy.

Polskie morze

W pakowaniu się nad morze, jestem już perfekcjonistką. Staram się jeździć nad Bałtyk kilka razy do roku, więc doskonale wiem czego potrzebuję. Większość kolorowych kosmetyków zostawiam w domu, pakuję tylko lekki krem BB z wysokim filtrem i rozświetlacz (niestety, to moja ogromna słabość i nawet na wakacjach z niego nie rezygnuję). Wszystkie dobrze wiemy, że pogoda nad polskim morzem bywa, jakby to ładnie napisać, różna. Z jednej strony potrzebujemy kremów z filtrami a z drugiej przyśpieszacza opalania - jak już trafi nam się jeden bezchmurny dzień.

1. kosmetyczka Topshop, cena ok. 60 zł, 2. krem BB z filtrem 30 UV Synchroline, cena 45 zł, 3. przyśpieszacz do opalania Ziaja, cena 9 zł, 4. energetyzująca mgiełka do twarzy Origins, cena 74 zł, 5. rozświetlacz do twarzy Isadora, cena 79 zł, 6. sól morska w sprayu Toni&Guy, cena 45 zł, 7. rozświetlający balsam po opalaniu AA, cena 16 zł

Mazury

Wypad na Mazury jest dla mnie jednoznaczny z ciągłym przebywaniem na łódce. Mocne słońce i silny wiatr nie wpływają dobrze na naszą skórę. Spakujmy spray do włosów z filtrami UV, balsam do opalania i po opalaniu i, przede wszystkim spray na komary :)

1. krem BB Bioderma, cena 60 zł, 2. kosmetyczka Paul&Joe, cena 215 zł, 3. krem do rąk Dax, cena 8 zł, 4. spray na komary Ziaja, cena 10 zł, 5. balsam z filtrem 30 UV Floslek, cena 32 zł, 6. pomadka ochronna Nivea, cena 9 zł, 7. spray z filtrami UV Wella SP, cena 59 zł

Europejska stolica

Zwiedzanie Londynu czy Mediolanu nie może przecież odbywać się w niechlujnym dresie i bałaganem na głowie! Chusteczki matujące i miniatura suchego szamponu to absolutne must have w mojej torebce. Makijaż ograniczam do lekkiego kremu w formie żelu i odrobiny różu na policzkach.

1. bibułki matujące Sephora, cena 29 zł, 2. kosmetyczka Topshop, cena ok. 60 zł, 3. suchy szampon do włosów wersja mini Batiste, cena 9,90 zł, 4. krem-żel do twarzy Collistar, cena 119 zł, 5. suchy olejek do ciała Le Petit Marseillais, cena 35 zł, 6. róż do policzków Sephora, cena 39 zł, 7. mgiełka perfumowana do ciała Miss Dior, cena 249 zł za 50 ml

Góry

Lubię chodzić po górach i wiem, że minimalizm w tym przypadku (jeśli chodzi o kosmetyki) sprawdza się najlepiej. Do plecaka pakuję żel antybakteryjny i pomadkę ochronną. Aby zabrać ze sobą jak najmniej rzeczy często wybieram rozwiązania 2 w 1, sporo ułatwiające życie np. chusteczki do demakijażu czy balsam do ciała pod prysznic.

1. żel antybakteryjny Bath&Body Works, cena ok 30 zł, 2. kosmetyczka Douglas, cena 55 zł, 3. pomadka ochronna Avene, cena 29 zł, 4. krem BB Collistar, cena 129 zł, 5. chusteczki do demakijażu Cleanic, cena 3,99 zł, 6. gumka do włosów Invisibobble, cena 15 zł, 7. balsam do ciała pod prysznic Nivea, cena 19 zł

Egzotyczne kraje

Na wakacjach w ciepłych krajach wystarczy tylko leżeć i pachnieć. Ja nigdzie nie ruszam się bez olejku ze złotymi drobinkami, ten od marki Eisenberg ma dodatkowo przepiękny, letni zapach. Do makijażu używam wyłącznie wodoodpornego tuszu i mojego ulubionego błyszczyka. Przy bardzo wysokich temperaturach ratuje mnie woda termalna, szczególnie polecam te w wersji "do torebki".

1. olejek do ciała z drobinkami Eisenberg, cena 239 zł, 2. wodoodporny tusz do rzęs Dior Show, cena 155 zł, 3. woda termalna wersja mini Avene, cena 29 zł, 4. mleczko do ciała z filtrem 50 UV Dermedic, cena 59 zł, 5. rozświetlacz do twarzy High Beam benefit, cena 155 zł, 6. błyszczyk Juicy Tubes Lancome, cena 89 zł, 7. kosmetyczna Topshop, cena ok. 60 zł

