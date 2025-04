W galerii znajdziesz perfumy, maseczki, kremy, podkłady i rozświetlacze, które możemy polecić z czystym sumieniem. Znajdziesz tam dobrze znane produkty i nowości, które pozytywnie nas zaskoczyły. Jakie? Koniecznie zajrzyj do naszego zestawienia.

Kosmetyki, które warto wypróbować w 2019 roku

Do dobrze znanych i lubianych przez nas kosmetyków możemy zaliczyć m.in. witalizujący krem BB Skin79, który jest unikalnym połączeniem odżywczego kremu dodającego skórze naturalnego blasku i podkładu, który wyrównuje koloryt skóry. To podwójna moc składników pielęgnacyjnych zawarta w jednym produkcie. My jesteśmy od niego uzależnione.

Jeżeli masz suchą i wrażliwą skórę, to powinnaś wypróbować niezawodny - intensywnie nawilżający krem do twarzy marki Cetaphil. Jego unikalny skład, sprawia, że już po kilku zastosowaniach stan cery diametralnie się poprawia. Krem ma lekką konsystencję i nie zawiera środków konserwujących. Zawsze mamy go w kosmetyczce!

Kolejnym kosmetykiem o niezwykłym działaniu jest olejek do skóry problematycznej i trądzikowej Annabelle Minerals. Wysoka zawartość kwasów tłuszczowych wpływa kojąco i regenerująco na podrażnioną skórę twarzy. Jego lekka formuła nie pozostawia wrażenia tłustości, ale doskonale ja nawilża i redukuje niedoskonałości. Sprawdziłyśmy na własnej skórze!

Jeżeli mowa o produktach, które chcemy same przetestować, to zdecydowanym numerem jeden jest rozświetlający tonik PIXI - słyszałyśmy o nim wiele dobrego i chcemy same sprawdzić, czy faktycznie daje takie efekty. Kolejny na naszej liście jest krem nawilżający z pomarańczą Embryolisse. Jest to produkt pielęgnacyjny w formie nawilżającego koncentratu, który jest bogaty w witaminę C. Dzięki niemu skóra odzyskuje energię i równy koloryt. Co jeszcze znalazło się na naszej liście? Koniecznie zajrzyj do galerii!

