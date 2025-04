Lubimy się otaczać pięknymi przedmiotami. Zwracamy uwagę na rzeczy, które znajdują się w naszym domu czy mieszkania. Chcemy mieć ładne dodatki, które tworzą klimat i sprawiają, że czujemy się komfortowo. A bardzo często zapominamy o kosmetykach, które nakładamy na twarz i ciało każdego dnia. Często na nich oszczędzamy i nie przywiązujemy wagi do ich jakości. To błąd! Przecież skóry nie możemy wymienić jak zepsutego krzesła czy kanapy, dlatego powinnyśmy dbać o nią z największą starannością.

Kosmetyki, które zapragniesz mieć

W naszym dzisiejszym zestawieniu znajdziecie kosmetyki do pielęgnacji (odżywczy szampon, olejek pod prysznic, krem na noc czy balsam do rąk) i makijażu (matujący puder, cienie do powiek, tusz do rzęs oraz podkład w poduszeczce). Każdy z nich ma w sobie coś wyjątkowego, innowacyjnego i zaskakującego. Weźmy na początek mineralny matujący puder w proszku, który zawiera tylko naturalne składniki. Dzięki temu mogą go stosować nawet osoby, które mają bardzo wrażliwą skórę.

Jednym z naszych ulubionych kosmetyków jest olejek pod prysznic. Myje jak tradycyjny żel pod prysznic i nawilża jak balsam. Naszym ulubionym jest cedrowy i piżmowy produkt od marki Barwa, ale w ostatnim czasie ma sporą konkurencję. Bardzo lubiana przez nas marka Evree, swoją ofertę o nawilżające olejki pod prysznic.

