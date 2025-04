1 z 8

Olejek Soin Bi-Phase Ultra Hydrant, Eisenberg, cena: 339 zł

Dwufazowy olejek Eisenberg to wciąż mój ulubiony kosmetyk. Używam go zarówno do ciała, twarzy jak i na końcówki włosów. Jest fantastycznym rozwiązaniem w podróży, gdyż zastępuje krem do twarzy, balsam do ciała i odżywkę do włosów. Na pewno spodoba się tym, które lubią wydajne kosmetyki ze sprawdzonym działaniem. To również świetne rozwiązanie dla facetów!-Asia, redaktor działu Moda