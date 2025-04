Każdego dnia testujemy nowe kosmetyki i staramy się pokazywać wam jedynie produkty, które udało się nam sprawdzić na własnej skórze. Niektóre z nich zdobyły nasze serca, niektóre były jedynie chwilową fascynacją, a jeszcze inne po jednym użyciu wylądowały w koszu.

Dzisiaj postanowiłyśmy pokazać wam kremy, maseczki, podkłady i tusze do rzęs, które znajdziecie w naszych kosmetyczkach. Uwielbiamy te produkty i nie mają swoich godnych następców.

Kosmetyki, które kochają redaktorki urodowe

Tę listę stworzyłyśmy wspólnie. Oczywiście są na niej produkty, które uwielbia Małgo i są takie, bez których ja nie wyobrażam sobie życie, ale są również takie, które znalazły się tutaj komisyjnie.

Należy do nich, m.in. paleta cieni do powiek Too Faced. Każda z nas maluje się delikatnie, mocniejszy makijaż wybieramy jedynie na wielkie wyjście, a ten zestaw cieni do powiek, nie ma sobie równych.

Kolejnym takim produktem jest nawilżająca maseczka do twarzy Origins. Umieściłyśmy tylko tę, bo nie mogłyśmy wszystkich. A uwierzcie nam, każda maska do twarzy w ofercie tej marki jest znakomita. Wystarczy wybrać produkt dopasowany do indywidualnych potrzeb. Jesteśmy więcej niż pewne, że będziecie zachwycone.

Co jeszcze znalazło się na naszej liście? Koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii!

Nasze kosmetyczne bestsellery na lato 2017. Zgadzacie się z nami?