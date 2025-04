Latem nasza skóra narażona jest na działanie promieni słonecznych, a przez to szybciej się wysusza. Nadmiar słońca powoduje też, że nasze gruczoły potowe są bardziej aktywne, a my szybciej się pocimy.

Reklama

Jak dbać o skórę latem, by była jędrna i bez podrażnień? Poznaj 7 kosmetycznych hitów w dziedzinie pielęgnacji!

1. Antyperspirant Rexona Compressed Cotton Dry w aerozolu 75 ml

To, że się pocisz, to nic złego, czy nienaturalnego. To normalne zachowanie zdrowego organizmu. Każdy człowiek ma przecież gruczoły potowe. Aby latem czuć się komfortowo i świeżo należy jednak pamiętać o odpowiedniej higienie i ochronie, szczególnie jeśli uprawiasz sport lub jesteś bardzo aktywna. Jaki skuteczny kosmetyk wybrać? Naszym faworytem jest Antyperspirant Rexona Compressed Cotton Dry w aerozolu.

Antyperspirant wyróżnia się świeżym i długotrwałym zapachem, który dzięki technologii Motionsense™ sprawia, że im więcej się ruszasz, tym antyperspirant bardziej chroni cię przed potem - nawet do 48 godzin.

Rexona wyróżnia się też subtelnym i delikatnym zapachem. Zapewnia komfortowe poczucie suchości pod pachami i dodaje pewności siebie. Dodatkowo wygodne i poręczne opakowanie o zawartości 75 ml wystarcza na tyle samo aplikacji, co standardowa puszka 150 ml.

Rexona dba też o środowisko - puszka antyperspirantu może być poddana recyklingowi i jest przyjazna środowisku. 75 ml puszka Rexony to aż 50% mniej zawartości gazów wytłaczających i 20% mniej zużytego aluminium w porównaniu do puszki 150 ml.

2. Antyperspirant Dove Compressed Original w aerozolu 75 ml

A teraz nasz hit w dziedzinie pielęgnacji pach i ochrony przed potem, czyli

Dove Compressed Original w aerozolu. Uwielbiamy go za to, że chroni przed nieprzyjemnym zapachem nawet do 48 godzin, jednocześnie zapewniając niezwykłą miękkość i gładkość skóry pod pachami. Pomaga też zredukować podrażnienia skóry po goleniu i dodatkowo wyróżnia się przyjemnym zapachem.

Dove jest też wydajny - jedna 75 ml puszka wystarcza na tak samo długo, jak klasyczna puszka o pojemności 150 ml. Uwielbiamy go też dlatego, że dba o środowisko. Opakowanie może być poddane recyklingowi, a sama 75 ml puszka to aż 50% mniej zawartości gazów wytłaczających i 20% mniej zużytego aluminium w porównaniu do puszki 150 ml.

3. Body Boom Błyskotliwy Prowokator

To nasz ulubiony peeling kawowy, który świetnie wygładza skórę i dodatkowo pięknie ją nabłyszcza. Już po pierwszym użyciu skóra staje się jędrna i aksamitnie gładka.

4. Olejek do ciała Perfect Body od marki CV

Wyobrażasz sobie kosmetyk, który pomaga chudnąć i pozbyć się cellulitu? My taki znamy i uwielbiamy! Olejek Perfect Body od marki CV pozwala skutecznie pozbyć się nadmiaru tkanki tłuszczowej. Do tego pięknie pachnie, ujędrnia, nawilża, odżywia i poprawia mikrokrążenie.

5. IOSSI Pasta do mycia twarzy Ryż i kokos

Pasta składa się w 100% z naturalnych składników, takich jak nawilżające fermenty z kokosa i rzodkiewki, delikatnie złuszczający puder z ryżu i kokosa. Dlaczego to nasz pielęgnacyjny hit? Kosmetyk działa oczyszczająco i złuszczająco. Po umyciu twarz jest czysta, miękka i nawilżona.

6. Olejek Skwalan z trzciny cukrowej

To nasz ulubiony olejek do twarzy na lato. Skwalan sprawdzi się dla każdego rodzaju cery, również delikatnej i wrażliwej. Nie powoduje podrażnień, nie zatyka porów i doskonale nawilża twarz.

7. Suchy olejek do opalania Floslek

Suchy olejek do opalania to absolutny must-have, szczególnie jeśli wybierasz się na słoneczne wakacje, czy weekend nad wodą. Ten od marki Floslek chroni zarówno skórę, jak i włosy. Dzięki lekkiej, nietłustej konsystencji błyskawicznie się wchłania i nie pozostawia uczucia lepkości.

Reklama

Materiał powstał przy współpracy z marką Dove i Rexona