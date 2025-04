Styl kompletny – jak kobieta wyraża siebie

Magię tego uroku można podkreślić na wiele sposobów – stylem, strojem, makijażem, dodatkami, lub też – ich brakiem; wybór naturalności to piękno i wspaniała pewność siebie. Wszystkie elementy materialne są pewnego rodzaju deklaracją stylu i samopoczucia w danej chwili. Efemeryczny charakter kobiecej natury najtrafniej podkreślają elementy będące na pograniczu świata materialnego i niematerialnego. Grające na emocjach, wspomnieniach, sensualnych wrażeniach. Jednym z najintensywniejszych impulsów tego rodzaju jest… zapach. Zapach, który dopełnia stylowe kompozycje, potrafi zaczarować pełne emocji chwile i utrwalić je we wspomnieniu.

Reklama

Wybór perfum – historie opowiadane zapachem

Wybór perfum to dla kobiety jeden z elementów jej tożsamości. A ponieważ skomponowane z wielowymiarowych kompozycji nut zapachowych perfumy potrafią opowiadać bardzo złożone historie i skomplikowane emocje – w zależności od dnia, okazji i samopoczucia; możemy szukać zupełnie innych aromatycznych akcentów. Poza osobistymi preferencjami – smakiem, gustem, upodobaniami - kierować nami mogą także pora roku, czy stan zdrowia, a nawet dieta. Wszystkie te elementy wpływają zarówno na kondycję naszej skóry, od której z kolei zależy projekcja otrzymujących się na niej perfum; jak i na nasze zmysły, w tym kluczowy w ocenie perfum – zmysł powonienia.

Kompozycje perfum i ich nuty

To czego szukamy, w towarzystwie dobrych perfum, to odrobina magii, wsparcie w wierze w siebie i perfekcyjna równowaga nut, które jednocześnie otulają nas urokiem wyjątkowości i nieco intrygują. Zafascynowani od lat kobiecym pięknem specjaliści branży perfumeryjnej szukają inspiracji w naturze: kwiatach, owocach, korach drzew, przyprawach, a także otoczeniu człowieka: w żywiołach i ich sile.

Każdy zapach to określona opowieść i emocje. By zapach rozwijał się w kolejnych godzinach po aplikacji, nuty poszczególnych poziomów kompozycji są dobierane z wielkim rozmysłem. I tak nuty trzech poziomów: nut głowy, nut serca i nut bazy zapachu, tworzą przestrzenne wyobrażenie czasu, emocji i nas samych.

Kiedy zapach nas otula

Perfumy mogą reprezentować różne rodziny zapachowe, ale o ich charakterze – o tym czy są delikatne, wyraziste, pobudzające, kojące czy też intrygująco trudne do określenia – decydują zarówno nuty zapachowe zawarte w kompozycji, nasza wrażliwość węchowa, a także to, czy wąchamy zapach perfum rozpylonych na własnej skórze, czy na skórze kogoś innego. Pamiętajmy, że te same perfumy mogą pachnieć zupełnie inaczej na różnych osobach; a nawet na tej samej osobie, ale w różnych dniach.

O tym, że zapach perfum nas otula mówimy, kiedy jego kompozycja ma w sobie coś subtelnego, kremowego, co powoduje, że niemal czujemy dotyk zapachu na skórze. Takim zapachem perfum jest kompozycja SWAROVSKI SILKY PINK od LA RIVE. To niezwykle kobieca odsłona perfum o orientalno-kwiatowym aromacie, które pokochały kobiety! Elegancja, romantyczne ciepłe i przyciągający magnetyzm… Jakie nuty budują charakter SILKY PINK?

EDP (Eau de Parfum) SWAROVSKI SILKY PINK

Inspiracją do tej kompozycji była subtelność i zmysłowość jedwabiu i skojarzenia z odczuciami, jakie daje jego dotyk na skórze. Pytanie brzmiało: A gdyby wyrazić to uczucie w zapachu perfum? Efekt otulenia to idealne współbrzmienie wszystkich poziomów piramidy zapachu. Zapachowe nuty kwiatów: frezji i piwonii z owocowym akcentem liczi, składają się na nuty głowy. Elegancję podkreślają dostojne aromaty róż i magnolii z niewinnym akcentem konwalii w nutach serca. W bazie zapachu żywiczne nuty bursztynu i drzewa cedrowego zamykają kompozycję intrygującą głębią. To perfekcyjny akcent dla tych kobiet, które odrobinę tajemnicy postrzegają jak niezbędny dodatek do własnego stylu!

RODZINA ZAPACHOWA:

Orientalno-kwiatowa

NUTY ZAPACHOWE:

NUTY GŁOWY

Otwarcie zapachu i wizytówka perfum. Wyczuwalna od kilkunastu minut do pół godziny.

- piwonia, - frezja, - liczi

NUTY SERCA

Głęboki charakter zapachu. Ich zapach utrzymuje się na skórze nawet do czterech godzin.

- róża, - konwalia, - magnolia



Głęboki charakter zapachu. Ich zapach utrzymuje się na skórze nawet do czterech godzin. - róża, - konwalia, - magnolia NUTY BAZY

Nazywane też nutami podstawy, tworzą konstrukcję zapachu. Pozostają wyczuwalne od kilkunastu godzin nawet do kilku dni.

- drzewo cedrowe, - bursztyn

O KOLEKCJI SWAROVSKI

Ta kolekcja to ekskluzywny wybór produktów łączących wyjątkowe kompozycje zapachowe z elegancją zdobionych kryształami Swarovski ® flakonów. Idealne perfumy na prezent – dla bliskiej osoby lub… dla siebie! Każda z nas zasługuje na odrobinę zapachowych pieszczot i stylowego blasku!

HISTORIA ZAPACHU

Zapach perfum powinien rozpieszczać kobietę i wraz z jej urokiem, uwodzić otoczenie. SILKY PINK jest do tego stworzony! Co „mówi” ten zapach? „Masz w sobie niezwykłą moc. Razem przyciągacie spojrzenia, uwodzicie, nie pozwalacie o sobie zapomnieć… Ty i zapach Twoich perfum!

A co ten zapach mówi Tobie?... Każda kobieta to inna historia i opowieść o pięknie.

To właśnie sposób, w jaki perfumy wspierają kobiece samopoczucie i pewność siebie sprawia, że takie perfumy jak SWAROVSKI SILKY PINK rozkochują w sobie kobiety wrażliwe, silne, wyjątkowe…

ZŁOTY MEDAL W BADANIU NAJLEPSZY PRODUKT ROKU 2021 - WYBÓR KONSUMENTÓW

Woda perfumowana LA RIVE SILKY PINK to nie tylko piękna opowieść o kobiecym pięknie. To już niemal kultowy zapach perfum. Ta kompozycja z kolekcji Swarovski otrzymała Złoty Medal w badaniu Najlepszy Produkt - Wybór Konsumentów® Decyzją konsumentów LA RIVE SILKY PINK została wybrana najlepszą wodą perfumowaną dla kobiet 2021 roku! Badanie przeprowadzone przez Instytut Badania Opinii Rynku i Konsumpcji GFK Polonia weryfikowało opinie o produkcie bezpośrednio wśród konsumentów.

Twórcy z LA RIVE mówią o sobie: Tworzymy zapachy, dostarczamy wrażenia. Bo zapach to język, którym opowiada się piękne historie.

Warto spojrzeć na fascynujący świat zapachu z innej perspektywy. A SILKY PINK to flakon, który zawiera nie tylko perfumy – ale 75 ml pochwały kobiecego piękna i wyjątkowości!

*Woda perfumowana SWAROVSKI SILKY PINK dostępna jest w drogeriach sieci Rossmann oraz drogeriach i sklepach stacjonarnych oraz online

Artykuł powstał z udziałem marki LA RIVE