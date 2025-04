Szampon

Jest on bardzo delikatny dlatego świet­nie się sprawdzi w kuchni jako płyn do mycia naczyń. Można go także uży­wać do mycia pęd­zli. Możesz nim umyć również okna. Nie dość, że dobrze umyje to nie zostawia smug.

Reklama

Maski do włosów

Jeśli maska którą kupiłaś jest dla Ciebie za słaba możesz ją ulepszyć, dodając żółtko, miód, aloes. Jeśli natomiast zbyt obciąża włosy, możesz jej użyć przed myciem dosłownie na chwile i tylko na długości włosów by ułatwić sobie ich rozczesanie.

Cienie do powiek

Jeżeli Ci się znudził cień lub jest nietr­wały można go użyć jako pig­mentu do lakieru do paznokci. Ory­gi­nal­ność gwaran­towana a przy okazji możesz uzyskać zupełnie nowe odcie­nie i efekty.

Balsam do ust

Możesz go wykorzystać jako masełko do skórek i paznokci.

Pod­kład i puder

Jeżeli źle dobrałaś kolor, poczekaj na zimę albo lato gdyż odcień naszej skóry się zmienia. Jeśli jest za ciemny możesz go wyko­rzys­tać jako samoopalacz tylko zmieszaj go z bal­samem do ciała. Od ilości zależy jaki uzyskasz odcień. Jeżeli masz trans­par­entny puder ale nie pasuję do twojej cery możesz go zas­tosować jako suchy szam­pon do włosów. Efek­tem będzie dodatkowa obję­tość i odświeżona fryzura.

Tusz do rzęs

Twój tusz jest zbyt gęsty? Dodaj do niego kropelkę wody. Taki tusz można również wykorzystać jako eyeliner. Nie będzie się kruszyć ani matowieć a przy okazji zaoszczędzisz pieniądze na nowy produkt.

Sól zapa­chowa do kąpieli

Nie lubisz się w niej kąpać gdyż zbyt mocno wysusza Ci skórę. Może jednak posłużyć jako zapach. W mis­eczce, woreczku zadzi­ała jako pochła­ni­acz zapachów. Może stanowić ele­ment wys­troju pomieszczenia, jeśli zna­jdziesz jakiś sympa­ty­czny pojemniczek .

Reklama

Szminka

Roz­tarta na policzku sprawdzi się jako róż. Jeśli źle się nakłada zamiast pędzelkiem nałóż ją palcem dzięki czemu możliwe, że uzyskasz inny efekt.