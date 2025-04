To pytanie bardzo ważne, a zarazem trudne. Są ogólne zasady, jakimi należy się kierować w doborze kremu, jednak jest to sprawa niezwykle indywidualna. Po pierwsze należy ocenić wiek skóry. Nie nasz, ale skóry, gdyż jak wiemy, styl życia, dieta, praca (lub szkoła) uwarunkowania genetyczne - wszystko to może sprawić, że nasz wiek metrykalny i wiek naszej skóry rozmijają się.

Zasady wyboru kremu do twarzy

Pierwsza zasada to nawilżanie. Bezwzględnie nawilżamy każdy rodzaj skóry: tłustą, suchą, wrażliwą, dojrzałą i młodą.

Kolejna zasada: latem na dzień stosujemy krem nawilżający. Na noc, w zależności od potrzeby, nawilżający lub półtłusty. W zimie na dzień półtłusty lub tłusty, a na noc nawilżający lub odżywczy. Producenci, często ułatwiają nam zakup nazywając odpowiednio "krem na dzień", "krem na noc", "krem dla cery tłustej", "krem dla skóry dojrzałej" itp.

Mimo to, warto kierować się także składem kremu. Warto znać najważniejsze składniki i ich działanie, by móc określić po jakimś czasie, dlaczego niektóre kosmetyki służą nam lepiej, a niektóre gorzej. Zadeklarowany na pudełku skład kremu nie ma jednak znaczenia rozstrzygającego. Istotny jest też proces technologiczny wytwarzania kremu, ilość i jakość składników czynnych zawartych w preparacie.

Kremy dla Twojej cery powinny zawierać następujące składniki: tlenek cynku, organiczne związki siarki, cynku, kaolin, glinkę zieloną, algi, oligoelementy, kwas salicylowy, kwas borny, kamforę, berberynę, alantolinę, bisabolol, arnikę, krwawnik, lukrecję, rumianek, aloe vera, hamamelis, wyciąg z bratka, witaminy A, C i E, glicerynę, lanolinę, panthenol.

To oczywiście tylko wybrane składniki. Niektóre, szczególnie te o działaniu nawilżającym lub łagodzącym, bywają stosowane we wszystkich typach kremów. Biotechnolodzy wciąż znajdują nowe związki potrafiące regenerować, stymulować lub chronić skórę.

Pamiętaj, że przy wyborze kremu może pomóc kosmetolog, który oceni potrzeby skóry. Być może w jednym okresie życia Twoja skóra potrzebuje bardziej intensywnej terapii, a w innym momencie wystarczy jej nawilżanie i ochrona.

