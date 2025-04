Puchowa kurtka z otulającym kołnierzem to zbawienie, kiedy na zewnątrz pogoda na minusie. Jeśli jest wystarczająco wysoki, można nawet pominąć szalik. Gdy jednak lubisz się malować i fluid i puder to podstawa twojego codziennego make-upu, to, co pewnie denerwuje cię jak diabli, to brudny kołnierz. Trudno tego uniknąć, ale nie jesteś w tym sama — ten problem ma każda z nas. Na szczęście istnieje kilka sposobów, które sobie z nim poradzą i kurtka będzie jak nowa. Zabrudzenia usuniemy m.in. odżywką do włosów, pianką do golenia, wilgotnymi chusteczkami lub płynem do naczyń.

Jak usunąć plamy z podkładu? 5 sprawdzonych (domowych) sposobów

Genialną metodą, która szybko i łatwo usuwa uparty fluid z kołnierza puchowej kurtki i co najważniejsze — nie niszczy jej — podzieliła się też niedawno TikTokerka Olivia Rose Smith @oliviarosesmith_. Jej krótki film spadł nam z nieba. Gwiazdą jej tutaj płyn micelarny 3w1 do skóry wrażliwej od Garnier Skin Naturals (cena: ok. 23 zł/400 ml). Okazuje się, że ten bestsellerowy kosmetyk, świetnie radzi sobie nie tylko z makijażem, ale jest też skuteczny w walce z zabrudzeniami na ubraniach. Cały proces zajmuje chwilę.

Jak zmyć podkład z kurtki płynem micelarnym? Wystarczy zwilżyć nim wacik i delikatnie przetrzeć kołnierz. Wynik? Po plamach ani śladu. Udostępniony film polubiło ponad 6 tysięcy użytkowników. Dziewczyny są nim zachwycone i określają go, jako „trik życia".

fot. Płyn micelarny 3w1 do skóry wrażliwej, Garnier Skin Naturals, cena: ok. 26 zł/400ml

