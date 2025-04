Z TikToka możemy dowiedzieć się wszystkiego. Jest pełen wskazówek i sztuczek kosmetycznych, które potrafią zawrócić w głowie. Dzięki nim zminimalizowałyśmy czas robienia makijażu, ale zmaksymalizowałyśmy efekt. W ostatnich miesiącach platforma nauczyła nas między innymi, że samoopalacz to trwała konturówka do ust, nałożenie sypkiego pudru na rzęsy przed aplikacją tuszu, zagwarantuje włoski do nieba, zastosowanie suchego szamponu na noc daje dużo lepsze efekty, oraz że nić dentystyczna to świetny sposób na wygładzenie pasm. Najlepsze w tych wszystkich trikach jest też to, że nie doprowadzają nas do bankructwa, bo większość nie wymaga nawet zaglądania do portfela — wszystko, czego potrzebujemy już mamy na półce w łazience, w kosmetyczce lub w szafce kuchennej. Naprawdę, niektóre dziewczyny powinny dostać za nie medal! W aplikacji znajdziemy też recenzje kosmetyków wartych uwagi, jak np. maskara Maybelline Lash Sensational Sky High, która uskrzydla powieki po jednym pociągnięciu oraz świetnie oczyszczająca maseczka Instant Vinergetic C+ od Caudiale, eliminująca zaskórniki w 10 minut.

Ostatnio znalazłyśmy kolejny trik, który wart jest wypróbowania. Użytkowniczka Mireya Rios @mireyarios, zdradziła łatwy i szybki sposób na zrobienie własnej szminki do ust. Zajmuje dosłownie moment! 20-sekundowy filmik zainspirował tysiące dziewczyn. Zobaczcie:

Jak szybko zrobić szminkę do ust?

Wszystko, czego potrzebujesz, to cień do powiek i bezbarwny balsam do ust. Nabierz cień na palec i nałóż na wierzch dłoni. Następnie pocieraj pomadką, żeby się zabarwiła i pomaluj usta. Możesz wybrać dowolny kolor. Chcąc uzyskać bardziej pulchne wargi, wykończ bezbarwnym błyszczykiem lub olejkiem.

PS. Wiele dziewczyn, zamiast pomadki do ust, wykorzystuje wazelinę kosmetyczną i też się udaje.

