Perfumy są nieodłącznym elementem stylu, a ich zapach potrafi wpłynąć na nasze samopoczucie i sposób, w jaki odbierają nas inni. Mimo że ich aplikacja wydaje się banalnie prosta, wiele osób zastanawia się, jak właściwie ich używać: bezpośrednio na skórę czy na ubranie? Podpowiadamy, jak wydobyć z perfum to, co najlepsze.

Najbardziej skuteczne, jeśli chodzi o przedłużenie trwałości zapachu, jest aplikowanie perfum bezpośrednio na skórę. Zapachy są tworzone z myślą o interakcji z ciepłem skóry. Skóra pozwala mu rozwijać się stopniowo - od nut głowy, przez serce, aż po nuty bazy. Dzięki temu staje się bardziej wielowymiarowy i przybiera osobisty wymiar.

Warto pamiętać, że każda osoba ma unikalny zapach skóry, który w połączeniu z perfumami tworzy niepowtarzalną mieszankę. To sprawia, że zapach na tobie może różnić się od tego, co czujesz w buteleczce lub na innej osobie.

Aby maksymalnie przedłużyć trwałość perfum, aplikuj je zawsze na pulsujące miejsca: nadgarstki, szyję, a także przestrzeń za uszami oraz w zgięciach łokci. Nie pocieraj też skóry po aplikacji, aby nie zniszczyć struktury zapachu.

Perfumy na ubranie: tak czy nie?

Jeśli aplikujesz perfumy na ubranie, mogą one dużo szybciej się wywietrzyć i po prostu przestać być wyczuwalne. Wyjątkiem są dobrej jakości naturalne materiały, takie jak wełna, len czy bawełna. One z kolei chłoną zapachy (zarówno te ładne, jak i nieprzyjemne) - perfumy mogą utrzymywać się nawet przez kilka dni.

Aplikacja perfum na ubranie sprawdzi się też w przypadku, kiedy twoja skóra jest alergiczna i wrażliwa na alkoholowy skład.

Pamiętaj, aby aplikować perfumy z odpowiedniej odległości (ok. 20-30 cm), aby uniknąć plam. Unikaj też spryskiwania delikatnych tkanin, takich jak jedwab czy materiały podatne na odbarwienia.

fot. Jak nakładać perfumy: na skórę czy ubranie/Adobe Stock, H_Ko

Jednym z prostych, ale skutecznych sposobów na przedłużenie trwałości perfum jest nałożenie balsamu nawilżającego przed ich aplikacją. Skóra dobrze nawilżona lepiej utrzymuje zapach, ponieważ sucha szybko wchłania olejki eteryczne, co sprawia, że kompozycja ulatnia się znacznie szybciej.

Najlepsze efekty osiągniesz, stosując balsam o neutralnym zapachu lub - jeśli posiadasz - produkt z tej samej linii zapachowej co twoje perfumy. Dzięki temu aromaty nie będą się ze sobą kłóciły, a zapach stanie się bardziej intensywny i harmonijny.

Idealnie sprawdzą się balsamy hipoalergiczne do skóry wrażliwej i atopowej - nie mają one zapachu, a przy okazji gwarantują intensywne nawilżenie. Po wmasowaniu go odczekaj kilka minut, zanim sięgniesz po perfumy. Stosuj tę metodę szczególnie w chłodniejszych miesiącach, gdy skóra jest bardziej sucha i potrzebuje dodatkowego nawilżenia.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby połączyć obie metody, czyli aplikować perfumy zarówno na skórę, jak i na ubranie. Pozwoli wydobyć z zapachu maksymalny potencjał. Zacznij od delikatnego spryskania pulsujących miejsc na skórze, a dopiero potem, z odległości około 20-30 cm, nanieś niewielką ilość zapachu na ubranie, wybierając te miejsca, które nie są narażone na bezpośrednie zagniecenia, na przykład plecy lub dolną część szalika.

Pamiętaj jednak, by zachować umiar - zapach powinien być subtelną aurą, a nie dominującym elementem. Zbyt intensywna aplikacja może być przytłaczająca dla ciebie i otoczenia, zwłaszcza w zamkniętych przestrzeniach (przypomnij sobie np. mocno wyperfumowane starsze panie w kościele).

