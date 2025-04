Piękne blond włosy to marzenie niejednej kobiety. Częsta koloryzacja i rozjaśnianie mogą jednak niekorzystnie wpłynąć na kondycję kosmyków. Zastanawiacie się, jak je pielęgnować, aby były zadbane i pełne blasku przez cały rok? Rozwiązaniem jest nowa seria do pielęgnacji jasnych włosów John Frieda Sheer Blonde Hi-Impact! Nasze blond testerki wzięły pod lupę szampon, odżywkę, olejek oraz maskę do włosów z tej serii i jednogłośnie stwierdziły, że są cudowne!

100 % testerek potwierdza poprawę kondycji włosów*

To niesamowity wynik, prawda? Seria Sheer Blonde Hi-Impact to kosmetyczny strzał w dziesiątkę dla posiadaczek jasnych włosów. Każda z naszych testerek poleciłaby także produkty swojej przyjaciółce. Teraz możesz spokojnie je wypróbować na swoich włosach.

Dzięki produktom z serii Sheer Blonde Hi-Impact włosy testerek stały się niewiarygodnie miękkie, gładkie i lśniące. Jedna z dziewczyn stwierdziła, że są ,,po prostu piękne. Błyszczą, mają niezwykły blond odcień, są zdrowe i pełne życia’’ (Dominika R., Poznań).

Karolina K.(Wrocław), podobnie jak większość testerek, zauważyła znaczną poprawę koloru włosów - ,,Blond przestaje być "żółty" i wygląda bardzo naturalnie. Włosy są miękkie i gładkie.’’ To świetna seria dla kobiet, które walczą z nieatrakcyjnym odcieniem jasnych włosów.

Szampon i odżywka Sheer Blonde Hi-Impact

,,Muszę powiedzieć, że cały zestaw jest super i trudno wyróżnić mi jeden z 4 produktów, szampon fantastycznie się pieni. Odżywka sprawia, że nie mam problemu z rozczesywaniem i w dodatku włosy są miękkie w dotyku, podobnie jest z maską i olejkiem i do tego wszystkiego produkty mają bardzo przyjemny zapach. Efekt - włosy są miękkie , pachnące, o wiele ładniej się układały niż przy użyciu moich obecny kosmetyków do pielęgnacji włosów.''(Joanna F., Lublin)

Szampon będzie idealny dla fanek pięknego zapachu i łatwej aplikacji. Cudownie się pieni, łatwo spłukuje a włosy stają się miękkie w dotyku. Po nałożeniu odżywki, będziesz mogła zapomnieć o nieprzyjemnym rozczesywaniu kosmyków.

Maska do włosów Sheer Blonde Hi- Impact

Maska do włosów świetnie odżywia kosmyki, dzięki czemu będziesz mogła cieszyć się pięknym słonecznym blondem dłużej. Kolejna zaleta? Według naszych testerek nie obciąża włosów. Jest jednym z ulubionych produktów naszych testerek, które kochają jego piękny zapach i konsystencję.

,,Najbardziej podobało mi się, że zarówno maska jak i odżywka nie obciążały włosów, a jednocześnie zapewniały nawilżenie.'' (Karolina W., Warszawa)

Olejek do włosów Sheer Blonde Hi- Impact

Nasze testerki zakochały się w olejku do włosów Sheer Blonde Hi-Impact! Przeczytajcie same:

,,Seria jest idealna dla suchych i zniszczonych włosów, które nagle odzyskują życie i wyglądają tak, jakbym właśnie wyszła z salonu fryzjerskiego. Moim ulubieńcem stał się olejek który pięknie nadaje włosom blask, wygładza je i wyraźnie poprawia ich kondycję! Zamyka łuski włosa i wyraźnie naprawia rozdwojone końcówki!'' -( Katarzyna K., Olkusz)

,,Olejek skradł moje serce! Włosy są po nim idealne - miękkie, sprężyste oraz lśniące. Dostaję bardzo dużo komplementów :-)'' ( Monika Sz., Brzeg Dolny)

Dziewczyny używające olejku stwierdziły, że mycie włosów stało się prawdziwym relaksem!

Używając serii Sheer Blonde Hi-Impact marki John Frieda twoje blond włosy będą codziennie wyglądać jak po wizycie u najlepszego fryzjera.

Wyniki testu konsumenckiego przeprowadzonego na grupie 50 użytkowniczek serwisu Polki.pl w dniach od 30.05.2016 do 03.07.2016 Analiza przygotowana przed redakcję Polki.pl