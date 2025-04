To jeden z najbardziej popularnych sklepów internetowych, obecny w Polsce od 2006 roku! Polki kochają go za szeroki asortyment, szybkość realizacji zamówień i doskonałą obsługę. Teraz czeka nas beauty rewolucja, bo sklep zmienia nazwę. O której marce mowa? Zobacz!

iperfumy.pl to teraz Notino

Korzystałaś z oferty marki iperfumy.pl? To pytanie retoryczne, bo większość z nas nie raz zamawiała coś z tego sklepu. iperfumy.pl to sklep internetowy z najszerszą ofertą perfum i kosmetyków w Europie. W ofercie znajdziemy znane światowe marki, ale też produkty mniejszych lokalnych producentów. W jednym miejscu mamy ponad 55 000 produktów 1 150 marek. Notino to prawdziwy ekspert świata beauty, marka, która uważnie śledzi trendy, dzięki czemu może zaoferować swoim klientom najlepsze produkty.

Teraz czeka nas spora zmiana, bo iperfumy.pl przekształcają się w Notino. Co to znaczy dla klientów?

Notino to największy beauty e-sklep w Europie. Teraz w ofercie marki znajdziemy nie tylko perfumy, ale także kosmetyki do makijażu i pielęgnacji ciała, a także akcesoria i sprzęt do stylizacji włosów. Dlatego też marka zmienia nazwę z iperfumy.pl na Notino.

Notino to synonim międzynarodowych standardów produktów i usług. To dlatego w sklepie dostępne są tylko oryginalne kosmetyki, w atrakcyjnych cenach. Na szczęście na stronie notino.pl można używać loginu i hasła z poprzedniej domeny. Na koncie zachowane są również historie zamówień i dostaw. W Notino można wykorzystywać wszystkie kupony, promocje i rabaty z iperfumy.pl

Jakie korzyści czekają na klientów Notino?

90 dni na zwrot zamówienia - jeśli nie trafisz z wyborem (bo na przykład źle dobrałaś kolor cieni do powiek), masz aż 90 dni na zwrot zakupionego towaru, a Notino zwróci ci wszystkie koszty.

Takie same ceny w sklepie internetowym i w sklepach stacjonarnych

Opakowania na prezenty - idealne rozwiązanie dla tych, którzy nie mogą pochwalić się zdolnościami manualnymi, a którym z drugiej strony zależy na efektownym podarunku. Profesjonaliści Notino zapakują prezent i ozdobią go atłasową wstążką, nadającą całości ekskluzywny charakter.

Grawerowanie - to wyjątkowe rozwiązanie, by spersonalizować perfumy. Wystarczy wybrać zapach i wpisać tekst graweru.

