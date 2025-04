Urodowe trendy zmieniają się niemal tak szybko jak te modowe. Jeszcze niedawno cechą najmodniejszego makijażu były matowe usta w ciemnym kolorze. W 2018 roku nastąpi zwrot o 180 stopni i chętniej będziemy sięgać po te metaliczne lub z brokatowymi drobinkami. Jakie jeszcze rewelacje czekają nas już za kilka tygodni? Sprawdźcie nasz raport!

Reklama

Gwarantujemy, że oszalejecie na punkcie tego trendu!

1. Bazę matującą zamień na rozświetlającą

Jeśli do tej pory wzbraniałaś się przed połyskiem gwarantujemy, że w tym roku odpuścisz i sama sięgniesz po błyszczące kosmetyki. I nie mówimy tu tylko o rozświetlaczach i metalicznych eyelinerach. Podstawą pięknej cery (przynajmniej w 2018 roku) jest baza pod podkład ale nie ta matująca tylko rozświetlająca.

1. baza matująca Golden Rose, cena 24,90 zł, 2. baza rozświetlająca Catrice, cena 22,90 zł

2. Paletę do konturowania zamień na rozświetlający róż

Mocnemu konturowaniu mówimy stanowcze NIE! Nareszcie. W końcu ile można patrzeć na „przerysowane" twarze? W 2018 roku policzki podkreślamy różami z połyskiem - znajdziecie je m.in. w najnowszej kolekcji marki Inglot.

1. Paleta do konturowania Sleek, cena 39,90 zł, 2. Róż rozświetlający Inglot, cena 65 zł

3. Matową szminkę zamień na tę metaliczną

Już od dłuższego czasu można zaobserwować odwrót od matowych, ciemnych szminek. W tym roku absolutnym hitem będą te metaliczne.

Mamy to! 5 najmodniejszych fryzur na 2018 rok!

1. szminka matowa Golden Rose, cena 11,90 zł, 2. szminka metaliczna Wibo, cena 12 zł

4. Różowy lakier do paznokci zamień na ten w kolorze nude

To chyba pierwszy rok od dawna, w którym najmodniejsze paznokcie to te cieliste. Nie chodzi o to, by w ogóle ich nie malować. Wybierajcie lakiery, które dają efekt tafli lustra, dzięki czemu będą pięknie odbijać światło. Możecie dołożyć do nich delikatne holograficzne drobinki lub złoty i srebrny brokat.

1. lakier do paznokci Catrice, cena 10,90 zł, 2. lakier do paznokci Golden Rose, cena 7,90 zł

5. Paletę do klasycznego smoky eyes zamień na tę z kolorami

Już dawno nie było w makijażu tylu kolorów! Jeśli do tej pory hołdowałyście klasyce, na jakiś czas musicie schować ulubione palety na dno szuflady i sprawić sobie chociaż jedną, bardziej szaloną! Niektóre z kasetek mają tylko po 2-3 mocne kolory (reszta jest bardziej zachowawcza) - to świetna opcja dla tych z was, które muszą się do tego trendu jeszcze przekonać.

1. Paleta cieni do powiek IsaDora, cena 89 zł, 2. paleta cieni do powiek Too Faced, cena 189 zł

Polecamy!

Polskie marki kosmetyczne, którym wróżymy sukces

Reklama

To jeden z brzydszych trendów jakie widziałyśmy!