Poza całym zestawem produktów zapachowych, mamy do dyspozycji jeszcze jedną, niemal bajkową formułę – perfumowane mgiełki.

Za co tak lubimy mgiełki zapachowe?

Są cudownie lekkie, pięknie pachną, mają bardzo poręczne opakowania i… można je aplikować właściwie na całe ciało. Dosłownie – wejść w mgiełkę zapachu i poczuć się naprawdę fantastycznie.

Mgiełka orzeźwia, otula i zostawia fantastyczny zapach. Jest na tyle delikatna, by nie kłócić się z innymi produktami pielęgnacyjnymi, a dodatkowo – jest wprost idealnym wyborem na te chwile, kiedy nie chcemy sięgać po skondensowany zapach mocniejszych perfum. Na co dzień dla osób ceniących subtelność jako produkt główny lub jako fantastyczne uzupełnienie kosmetyczki z ulubieńcami z kategorii „zapach i nie tylko!”

Blask, blask, blask!!!

Każda chwila – specjalna okazja, udana impreza, dzień lub wieczór, w którym chcesz, by Twoja skóra cudnie połyskiwała tysiącami drobnych refleksów… Każda pora i powód jest dobry, żeby lśnić! Fantastyczną formą rozświetlenia jest dodanie drobinek właśnie do mgiełki. Widziałyście już kolekcję BODY SHINE od LA RIVE? Można ją dostać w Rossmannie! To bardzo łatwa aplikacja w spray-u i w ciągu chwili skóra jest pełna blasku, a do tego ten zapach! Fantazja. W dodatku każda z mgiełek ma inny odcień rozświetlających drobinek – do wyboru mamy złote, srebrne i różowe refleksy. Prezentują się naprawdę świetnie!

Zapach perfum w otulającej, rozświetlającej mgiełce

Spośród różnych mgiełek chętnie wybieramy te, których zapach to coś więcej niż typowo wakacyjne wersje bazujące na rześkich owocach. I tu pojawia się fantastyczna kolekcja mgiełek, która porwała serca wielu dziewczyn – mgiełki LA RIVE to fantastycznie złożone zapachy, bardzo perfumeryjne, ale w rozkosznie wygodnej i uniwersalnej formie mgiełki! Trzy zapachy, każdy wyjątkowy!

SPARKLING ROSE - bardzo romantyczny i kwiatowy. Można wyczuć jaśmin i kwiaty pomarańczy z owocowymi dodatkami gruszki i czarnej porzeczki. Jak przystało na zapach perfumeryjny – jest też bogata baza: tutaj znajdziemy w niej paczulę, wanilię i migdały. Wszystko fantastycznie współgra!

DIAMOND STAR – kobieca kwiatowa słodycz, można wyczuć różę, jaśmin, frezję i heliotrop i nuty drzewne. To zapach bardzo stylowy, który ma sobie wyjątkową elegancję.

GOLDEN DREAM – tu złoto dobrze nawiązuje i do zapachu i do stylu, to z pewnością zapach, który należy do kategorii „sexy”. Zapach bardzo uwodzicielski i pełen bogatych, kwiatowych nut z dodatkiem malin, gardenii i słodkich nut białego miodu z akcentem ambry.

Uroczy drobiazg – mgiełka świetna na prezent?

Opakowanie uroczej mgiełki to zawsze świetny wybór. Pasuje na każdą okazję, można ja aplikować wielokrotnie w ciągu dnia i jest dużo lżejsza niż perfumy, ale nadal pięknie utrzymuje zapach. Do tego mieniące się na skórze drobinki… Fantastyczne zestawienie. Co ważne – te migotliwe błyski nie są źródłem mikroplastiku! - drobinki w mgiełkach LA RIVE są stworzone na bazie krzemionki. Z resztą cały skład mgiełek jest starannie opracowany i dzięki temu, te mgiełki są odpowiednie także dla wegan.

Sięgamy po nie chętnie dla siebie, ale są też równie fajnym pomysłem na prezent lub dodatek do prezentu. Taki miły drobiazg, który sprawia, że osoba obdarowana długo będzie pamiętała o tym, od kogo otrzymała tę porcję pachnącego, roziskrzonego uśmiechu na co dzień!

(!) Cała kolekcja mgiełek rozświetlających LA RIVE BODY SHINE jest już dostępna w Polsce w drogeriach Rossmann – stacjonarnie i online i w wybranych lokalnych drogeriach

