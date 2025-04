2 z 6

Hity kosmetyczne do makijażu na październik 2015

1. BB Radiance 9 w 1, cena: ok. 23 zł - prosty sposób na to, by Twoja skóra była naturalna i promienna! Poczuj się rześko przez cały dzień dzięki specjalnej formule BB: 9 w 1. Nawilża, wygładza i rozjaśnia skórę. Tuszuje niedoskonałości, dając naturalne krycie i rozświetlające wykończenie! Krem BB Radiance zawiera kompleks z witaminą C oraz odżywcze i przywracające skórze komfort masło Shea. 2. Rimmel Match perfection, cena: ok. 25 zł: zaawansowana technologicznie formuła, idealnie dopasowująca się do koloru skóry tworzy unikalną synergię pomiędzy skórą a podkładem. Efekt? Nieskazitelna cera. Co więcej, zawarty w formule kompleks nawilżający pozostawia uczucie doskonałego nawodnienia skóry przez 24 godziny.