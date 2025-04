TikTok to wielka skarbnica urodowych inspiracji. Użytkowniczki chętnie dzielą się nie tylko przydatnymi beauty trikami, ale też chętnie recenzują kosmetyki. Dzięki nim odkrywamy prawdziwe kosmetyczne perełki. Jakiś czas temu pisałyśmy o plastrach Frownies, które działają jak botoks. Wygładzają zmarszczki w jedną noc! Ich liftignujące działanie potwierdzają setki filmów na popularnej platformie.

Teraz, o status kosmetycznego bestsellera walczy kolejny produkt — krem pod oczy Peter Thomas Roth Instant FirmX Eye. Dziewczyny są nim zachwycone, a to wszystko dzięki użytkowniczce @trinidad1967, która na krótkim video podzieliła się niesamowitymi efektami. Film ma ponad 34 mln odsłon!

Kosmetyk ujędrnia i spektakularnie napina skórę wokół oczu. Działa jak magiczna różdżka. Dzięki unikatowej, specjalnie opracowanej recepturze pełnej witamin i składników aktywnych (Firm-A-Tite™, Eyeliss™, Eye Regener®) krem spłyca zmarszczki, kamufluje cienie oraz niweluje opuchliznę. Działanie zauważymy już po pierwszej aplikacji.

Jak aplikować krem pod oczy Peter Thomas Roth Instant FirmX Eye?

Niewielką ilość produktu wmasuj w dokładnie oczyszczoną i osuszoną skórę pod oczami. Nie nakładaj na powieki. Odczekaj ok. 5 minut. W tym czasie staraj się powstrzymać mimikę twarzy. Krem możesz również aplikować na bruzdy między brwiami. Po wchłonięciu, można przystąpić do robienia makijażu. Kosmetyk dostępny jest w Polsce, w wybranych sklepach internetowych. Kosztuje ok. 180 zł.

fot. Krem po oczy Peter Thomas Roth Instant FirmX Eye/materiały prasowe

