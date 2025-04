Czarne mydło afrykańskie marki Dudu-Osun wytwarzane jest ręcznie, w Nigerii, według tradycyjnej receptury przekazywanej z pokolenia na pokolenie wyłącznie ze składników naturalnych. Jest cenione przede wszystkim za swoje właściwości antybakteryjne i lecznicze.

Przeznaczone jest do pielęgnacji całego ciała, włosów i skóry twarzy, głównie do tej problematycznej ze skłonnością do wyprysków i przetłuszczania.

Czym jest mydło afrykańskie Dudu-Osun?

Dudu-Osun to mydło w kostce bogate w minerały, witaminy oraz przeciwutleniacze. Łączy w sobie właściwości peeelingujące i odżywiające, idealne dla skóry suchej, wrażliwej i problematycznej.

W składzie mydła znajdziesz: miód, sproszkowane afrykańskie czerwone drzewo sandałowe Osun, nierafinowany olej palmowy, masło shea, popiół z palonych liści i strąków palmy kakaowca, aloes, sok z limonki, woda. Produkt zawiera glicerynę, która jednak powstaje w naturalny sposób w procesie produkcji.

Mydło jest w 100% naturalne i nie zawiera konserwantów. Jest całkowicie biodegradowalne. Ma piękny, ciepły, cytrusowy zapach.

Zalety stosowania czarnego mydła Dudu-Osun

Mydło nawilża, reguluje wydzielanie sebum, wspomaga leczenie trądziku i rozjaśnia przebarwienia. Dzięki zawartości minerałów, witamin i przeciwutleniaczy zapewnia dogłębne oczyszczenie, nawilżenie i odżywienie skóry. Skutecznie usuwa makijaż.

Jak go używać? Wystarczy namydlić nim ręce i wmasować w skórę - w kontakcie z wodą tworzy jedwabisty, kremowy mus. Uwaga! Jeśli chcesz używać go do skóry twarzy - wykonaj próbę uczuleniową na małym fragmencie skóry. Czarne mydło, jak wszystkie naturalne kosmetyki, również może uczulać.

Pamiętaj, aby mydła nie pozostawiać w wodzie lub mokrej mydelniczce - obecność naturalnej gliceryny może powodować skraplanie się na nim wody, co spowoduje mniejszą trwałość.

Mydło afrykańskie Dudu-Osun - cena

Czarne mydło afrykańskie w regularnej cenie kosztuje 19,99 zł. Kupisz je m.in. w drogeriach Rossmann. Teraz możesz je kupić już za 8,99 zł w sklepach Biedronka.

Pamiętaj, że na rynku dostępnych jest wiele podróbek. Tylko oryginalne mydło wyróżnia się wymienionymi wyżej właściwościami. Warto zwrócić uwagę - mydło nigdy nie jest jednolite kolorystycznie, ma plamki wynikające z procesu produkcji i użytych składników. Odcień też może być różny - od jasnobrązowego do bardzo ciemnego brązu.

