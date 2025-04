Herla to marka ekskluzywnych kosmetyków przeznaczonych do pielęgnacji twarzy i ciała. Wszystkie zawierają od 88 do 100% naturalnych składników.

Reklama

We wszystkich preparatach wykorzystywane są ekstrakty roślinne i naturalne oleje najwyższej jakości, certyfikowane przez ECOCERT, COSMOS, NATRUE. Do tego kosmetyki mają przyjemny zapach, delikatną konsystencję i świetnie się wchłaniają.

Kosmetyki z różą zapewnią cerze gładkość!

Seria Herla Black Rose to kosmetyki zawierające wyciągi aż z 3 gatunków róż: damsceńskiej, dzikiej i czarnej Black Baccara. Tak skomponowany bukiet działa na skórę łagodząco, regeneruje ją, wzmacnia, a dzięki dużej zawartości antyoksydantów działa również przeciwstarzeniowo.

Nasze ulubione kosmetyki:

Rewitalizujący płyn micelarny do demakijażu twarzy i oczu

Wspaniale zmywa makijaż i oczyszcza askórę bez wysuszania. Prócz wyciągów z 3 róż ma w swym składzie ekstrakt z 6 azjatyckich herbat, o potwierdzonym działaniu przeciwzmarszczkowym i antyoksydacyjnym. Zawiera również składnik zapewniający długotrwałe nawilżenie.

Multiodżywcza maska eksfoliująca do twarzy

Odmładzająca i liftingująca kremowa maska do twarzy, delikatnie złuszczająca obumarłe komórki naskórka oraz poprawiająca strukturę skóry. Nadaje jej promienny wygląd i aksamitną gładkość. Zawiera kompleks zapobiegający tworzeniu się zmarszczek, zapewnia skórze jędrność i elastyczność. Mogą ją stosować nawet osoby o skórze wrażliwej.

Odmładzający suchy olejek liftingujący do twarzy

Lekki, niepozostawiający tłustego filmu olejek doskonale odżywia i pielęgnuje skórę. Dzięki opatentowanym cząsteczkom niweluje zagłębienia skóry, zwiększa również objętość ust. Dodane do niego oleje arganowy, z pestek jabłek oraz jagód acai nawilżają i regenerują skórę.

Skoncentrowany przeciwzmarszczkowy krem liftingujący do okolic oczu

Silnie skoncentrowany krem korygujący i ujędrniający skórę wokół oczu. Błyskawicznie wygładza skórę, poprawia jej jędrność, rozjaśnia. Działa jak kuracja odświeżająca i odmładzająca.

Reklama

Więcej kosmetycznych hitów:

Pochodzą z Azji i mają słodkie opakowania. Te kosmetyki to same perełki!

7 kosmetyków Evrēe bez sztucznych barwników i parabenów. To nasze ulubione!