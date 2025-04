Planujesz uzupełnić makijażową kosmetyczkę? Koniecznie wybierz się do drogerii Hebe - właśnie rozpoczęły się tam wielkie wyprzedaże na kosmetyki do makijażu. Produkty znanych i lubianych marek kupisz nawet do 70% taniej!

Reklama

Wielkie wyprzedaże na kosmetyki do makijażu w Hebe

Przecenione zostały kosmetyki ze wszystkich makijażowych kategorii. W niższych cenach kupisz podkłady, kremy BB, tusze do rzęs, kredki do oczu, cienie do powiek, pomadki, błyszczki, rozświetlacze, róże, bronzery i korektory.

Udział w promocji biorą takie marki jak: Maybelline, L'Oreal, Gosh, Bell, AA, Catrice, Make Up Revolution, Eveline, Pierre Rene, Miya, Ecocera, Sally Hansen, Revlon, Annabelle Minerals i Ingrid.

fot. materiały prasowe

Co warto kupić?

Przejrzałyśmy ofertę kosmetyków dostępną w drogeriach Hebe i wybrałyśmy nasze ulubione kosmetyki do makijażu twarzy, ust i oczu.

Makijaż twarzy:

korektor Infallible L'Oreal przeceniony z 63,99 zł na 31,99 zł,

krem BB Miya przeceniony z 44,99 zł na 29,99 zł,

podkład HD Liquid Catrice przeceniony z 29,99 zł na 23,99 zł,

podkład True Match L'Oreal przeceniony z 68,99 zł na 21,99 zł,

podkład Colorstay Revlon przeceniony z 69,99 zł na 34,99 zł.

Makijaż ust:

pomadka w kredce Colorburst Revlon przeceniona z 51,99 zł na 31,99 zł,

błyszczyk Oh My Lips Eveline przeceniony z 19,99 zł na 11,99 zł,

pomadka Luxury Red Gosh przeceniona z 44,99 zł na 31,99 zł,

pomadka Superstay Maybelline przeceniona z 35,99 zł na 21,99 zł,

pomadka Moisture Renew Rimmel przeceniona z 30,99 zł na 18,99 zł.

Makijaż oczu:

tusz do rzęs Colossal Volum Express Maybelline przeceniony z 37,99 zł na 11,49 zł,

paleta cieni do powiek Party in London Gosh przeceniona z 74,99 zł na 52,99 zł,

tusz do rzęs Rebel Eyes Gosh przeceniony z 56,99 zł na 39,99 zł,

tusz do rzęs Long Wear Bell przeceniony z 21,99 zł na 6,99 zł,

paleta cieni do powiek Charming Mocha Eveline przeceniona z 56,99 zł na 34,19 zł.

Promocja trwa do 24 września do 7 października 2020 r. Obowiązuje zarówno w sklepach stacjonarnych jak i na stronie internetowej drogerii. Po więcej inspiracji zajrzyj również do naszego przeglądu modnych kosmetyków na jesień 2020.

Reklama

Więcej o najnowszych promocjach:

Ten kosmetyk za 9 zł z Rossmanna niesamowicie zwiększa objętość fryzury

Do Lidla trafiły genialne kosmetyki za mniej niż 17 zł

Modny płaszcz na jesień w Lidlu kupisz za 99 zł